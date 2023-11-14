匿名者Q巫師 參選聯邦眾議員

錢斯利（右）以搶眼的臉部彩繪、牛角帽造型參加國會暴亂是第一批攻入國會大廈的暴徒之一。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)13日報導，自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的川普支持者錢斯利(Jacob Chansley)因參與2021年1月6日國會暴亂而遭定罪並服刑27個月，9日向主管選務的亞利桑納州 州務卿辦公室遞交參選文件，將以自由黨(Libertarian Party)候選人身分參選2024，挑戰該州第八選區聯邦眾議員 席次。64歲的共和黨現任眾議員黛比‧勒斯科(Debbie Lesko)上個月宣布不再尋求連任。

錢斯利以搶眼的臉部彩繪、毛皮牛角帽造型參加國會暴亂，是第一批攻入國會大廈的暴徒之一，事發第一時間身分很快被媒體確認而被捕。錢斯利遭到六項聯邦罪名起訴，後來只對妨礙公務程序重罪認罪，2021年11月被聯邦法院法官判處41個月有期徒刑。

服刑27個月之後，35歲的錢斯利今年3月被轉往亞利桑納州鳳凰城一所中途之家(halfway house)。

錢斯利辯護律師華金斯(Albert Watkins)曾在審訊聽證會上說，錢斯利希望擺脫「匿名者Q巫師」標籤。錢斯利在判刑聽證會上則對法官說，對於所作所為感到懊悔，自己所犯錯誤「無可抵賴」。他對法官說：「闖入國會大廈是不對的，我沒有藉口，無可辯駁。」

根據亞利桑納州法律，重罪犯必須服刑完畢才能恢復投票 權以及其他公民權。不過，美國憲法並未禁止重罪犯出任聯邦公職。

勒斯科自贏得2018年選舉以來一直擔任亞州第八選區聯邦眾議員，目前任期將於2025年1月結束。

在鳳凰城地區長大的錢斯利，向州務卿辦公室遞交參選文件上登記的姓名是「賈克伯‧安吉利-錢斯利」(Jacob Angeli-Chansley)。