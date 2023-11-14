我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

匿名者Q巫師 參選聯邦眾議員

記者顏伶如／綜合報導
錢斯利（右）以搶眼的臉部彩繪、牛角帽造型參加國會暴亂是第一批攻入國會大廈的暴徒之一。（美聯社）
錢斯利（右）以搶眼的臉部彩繪、牛角帽造型參加國會暴亂是第一批攻入國會大廈的暴徒之一。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)13日報導，自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的川普支持者錢斯利(Jacob Chansley)因參與2021年1月6日國會暴亂而遭定罪並服刑27個月，9日向主管選務的亞利桑納州州務卿辦公室遞交參選文件，將以自由黨(Libertarian Party)候選人身分參選2024，挑戰該州第八選區聯邦眾議員席次。64歲的共和黨現任眾議員黛比‧勒斯科(Debbie Lesko)上個月宣布不再尋求連任。

錢斯利以搶眼的臉部彩繪、毛皮牛角帽造型參加國會暴亂，是第一批攻入國會大廈的暴徒之一，事發第一時間身分很快被媒體確認而被捕。錢斯利遭到六項聯邦罪名起訴，後來只對妨礙公務程序重罪認罪，2021年11月被聯邦法院法官判處41個月有期徒刑。

服刑27個月之後，35歲的錢斯利今年3月被轉往亞利桑納州鳳凰城一所中途之家(halfway house)。

錢斯利辯護律師華金斯(Albert Watkins)曾在審訊聽證會上說，錢斯利希望擺脫「匿名者Q巫師」標籤。錢斯利在判刑聽證會上則對法官說，對於所作所為感到懊悔，自己所犯錯誤「無可抵賴」。他對法官說：「闖入國會大廈是不對的，我沒有藉口，無可辯駁。」

根據亞利桑納州法律，重罪犯必須服刑完畢才能恢復投票權以及其他公民權。不過，美國憲法並未禁止重罪犯出任聯邦公職。

勒斯科自贏得2018年選舉以來一直擔任亞州第八選區聯邦眾議員，目前任期將於2025年1月結束。

在鳳凰城地區長大的錢斯利，向州務卿辦公室遞交參選文件上登記的姓名是「賈克伯‧安吉利-錢斯利」(Jacob Angeli-Chansley)。

包括錢斯利在內，因參加國會暴亂觸犯聯邦法律而遭判刑的民眾超過700人。

錢斯利入獄檔案照。（美聯社）
錢斯利入獄檔案照。（美聯社）

眾議員 亞利桑納州 投票

上一則

慢跑解憂勝過吃藥… 有助生理心理「只有1缺點」

下一則

拜登孫女特勤車遭闖入 幹員開槍未中

延伸閱讀

3嫌破窗闖拜登孫女特勤車 幹員開槍未擊中

3嫌破窗闖拜登孫女特勤車 幹員開槍未擊中
華埠服務中心阿市新址動土 旨在回饋社區

華埠服務中心阿市新址動土 旨在回饋社區
國會暴動坐牢27個月「匿名者Q巫師」參選聯邦眾議員

國會暴動坐牢27個月「匿名者Q巫師」參選聯邦眾議員
不尋求連任 聯邦眾議員史班柏2025將競選維州州長

不尋求連任 聯邦眾議員史班柏2025將競選維州州長

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14
加州5日一場親巴勒斯坦的集會遊行上，一名65歲猶太男子慘遭攻擊致死。(取材自X平台)

加州挺巴集會疑爆仇恨攻擊 69歲猶太男頭遭重擊致死

2023-11-07 09:46

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州