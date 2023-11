前川普官員遭爆料只雇醜男當助理 好讓自己受歡迎

新書「贏到膩了:川普與共和黨的的終結」爆料,川普任內白宮人事主任麥金蒂只雇用其貌不揚的醜男,好讓自己較易受到團隊中女性成員青睞。(路透)

美國廣播公司(ABC)華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)在新書「贏到膩了:川普 與共和黨 的的終結」(Tired of Winning: Donald Trump and the End of the Grand Old Party)中爆料指出,一名前任川普官員只雇用其貌不揚的醜男進入辦公室擔任助理,好讓自己較易受到團隊中女性成員青睞。

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌10日刊登「贏到膩了」摘錄指出,曾在川普任內擔任白宮 助理的麥金蒂(John McEntee),最初在川普2016年競選團隊當義工時年僅25歲。離開白宮之後,麥金蒂成立約會交友應用程式「對的事物」(The Right Stuff)。

卡爾書中指出,麥金蒂掌理白宮總統人事辦公室(Presidential Personnel Office。PPO)時,手下大約有30名員工,但麥金蒂自己卻是沒有從政經驗的20多歲年輕人,彷彿「毛澤東文革時期年輕紅衛兵的川普版」。

卡爾指出,一名白宮資深官員曾經透露說,麥金蒂曾經雇用「你能找得到最美麗的20多歲女孩」,以及「絕對不會對麥金蒂追求這些漂亮女孩造成威脅的男士」。

書中寫道,某些白宮人士形容麥金蒂團隊是「火箭女郎及龍與地下城的組合」( Rockettes and the Dungeons and Dragons)形容麥金蒂的助理團隊,其中一名麥金蒂女助理過去真的曾在「無線電城火箭女郎舞蹈團」(Radio City Rockettes)表演。

自從2016年加入川普競選團隊後,麥金蒂一直受到川普喜愛,後來晉升川普貼身助理、私人助理,直到2018年被當時白宮幕僚長凱利(John Kelly)開除,因為背景調查顯示麥金蒂有賭博問題,可能危害國家安全。

麥金蒂被凱利開除後,2020年重回白宮,獲川普任命為白宮總統人事辦公室主任,工作任務包括督導川普政府4000名政治任命官員的背景調查、聘用與去職。

卡爾在書中寫道,麥金蒂從小到大可能根本不曾有過聘用或開除員工的人事經驗,只因為絕對效忠川普讓他成了接掌這個職位的「最佳人選」。