曼欽或靠攏第3勢力 牽動明年大選

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽9日宣布宣布2024年不競選連任，跡象顯示他極可能自行宣布角逐總統大選。(美聯社)

民主黨 籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)9日宣布宣布2024年不參選連任，跡象顯示曼欽極可能自行宣布角逐總統大選，消息傳出撼動政壇，各方評估影響衝擊程度。

「國會山莊報」(The Hill)報導，兩黨都在評估曼欽不再連任的後續影響，包括參院、白宮可能受到的衝擊。幾乎可以確定的是，曼欽退休之後的西維州空缺，將落入共和黨手中。

然而，曼欽可能對總統大選帶來的影響，後果恐將比參院選舉更嚴重。

曼欽與第三勢力團體「無標籤組織」(No Labels)接洽已有數月之久，「無標籤組織」希望2024年選舉盡可能爭取在更多州列入選票。

「無標籤組織」主張憑著常識採取中間立場，讓民主黨與共和黨願意合作。不過，批評者則說，「無標籤組織」以偽善做為包裝，實際目的是為富人爭取利益。

不少民主黨人則抨擊「無標籤組織」企圖打壓拜登 的連任選情。同屬中間派的第三勢力團體「第三路線」(Third Way)指控「無標籤組織」想要推舉總統候選人加入2024年大選是「破壞民主」。

不管曼欽是否代表「無標籤組織」參選總統，2024年大選都將變得更加複雜。

反疫苗倡議者小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)以無黨籍身份角逐2024年總統選舉，維權學者魏斯特(Cornel West)也展開獨立參選。曾於2012年、2016年參加總統大選的綠黨候選人吉兒‧史坦(Jill Stein)，9日宣布2024年將第三度角逐總統大選。

最近某些民調顯示，甘迺迪參選搶走的川普票源，可能比拜登票源還要多。持自由派立場的魏斯特顯然則將吸走拜登選票。不過，史坦與曼欽的參選將造成如何影響，則較不容易預測。

曼欽的中間派路線在黨內曾經招致不少批評，包括他在拜登上台初期便封殺了擴大兒童抵稅福利草案。

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平9日下午在社群媒體X平台發文寫道：「我們要說清楚，曼欽所謂中間路線是要刪減屆臨退休者、年輕人及未來世代的社安金。」