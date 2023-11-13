我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

曼欽或靠攏第3勢力 牽動明年大選

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽9日宣布宣布2024年不競選連任，跡象顯示他極可能自行宣布角逐總統大選。(美聯社)
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽9日宣布宣布2024年不競選連任，跡象顯示他極可能自行宣布角逐總統大選。(美聯社)

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)9日宣布宣布2024年不參選連任，跡象顯示曼欽極可能自行宣布角逐總統大選，消息傳出撼動政壇，各方評估影響衝擊程度。

「國會山莊報」(The Hill)報導，兩黨都在評估曼欽不再連任的後續影響，包括參院、白宮可能受到的衝擊。幾乎可以確定的是，曼欽退休之後的西維州空缺，將落入共和黨手中。

然而，曼欽可能對總統大選帶來的影響，後果恐將比參院選舉更嚴重。

曼欽與第三勢力團體「無標籤組織」(No Labels)接洽已有數月之久，「無標籤組織」希望2024年選舉盡可能爭取在更多州列入選票。

「無標籤組織」主張憑著常識採取中間立場，讓民主黨與共和黨願意合作。不過，批評者則說，「無標籤組織」以偽善做為包裝，實際目的是為富人爭取利益。

不少民主黨人則抨擊「無標籤組織」企圖打壓拜登的連任選情。同屬中間派的第三勢力團體「第三路線」(Third Way)指控「無標籤組織」想要推舉總統候選人加入2024年大選是「破壞民主」。

不管曼欽是否代表「無標籤組織」參選總統，2024年大選都將變得更加複雜。

反疫苗倡議者小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)以無黨籍身份角逐2024年總統選舉，維權學者魏斯特(Cornel West)也展開獨立參選。曾於2012年、2016年參加總統大選的綠黨候選人吉兒‧史坦(Jill Stein)，9日宣布2024年將第三度角逐總統大選。

最近某些民調顯示，甘迺迪參選搶走的川普票源，可能比拜登票源還要多。持自由派立場的魏斯特顯然則將吸走拜登選票。不過，史坦與曼欽的參選將造成如何影響，則較不容易預測。

曼欽的中間派路線在黨內曾經招致不少批評，包括他在拜登上台初期便封殺了擴大兒童抵稅福利草案。

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平9日下午在社群媒體X平台發文寫道：「我們要說清楚，曼欽所謂中間路線是要刪減屆臨退休者、年輕人及未來世代的社安金。」

曼欽 拜登 民主黨

上一則

喬州投票系統憲法官司 明年初審理

下一則

前川普官員遭爆料只雇醜男當助理 好讓自己受歡迎

延伸閱讀

白宮國安顧問：拜登會習近平 將尋求恢復軍事關係

白宮國安顧問：拜登會習近平 將尋求恢復軍事關係
退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁

退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁
蘇利文：拜登決心與中方重建軍事關係

蘇利文：拜登決心與中方重建軍事關係
拜登擬建「可移動式邊境牆」挨批傷害環境

拜登擬建「可移動式邊境牆」挨批傷害環境

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
（取自YouTube iPanda）

華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

2023-11-08 10:58
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40
美軍之前在中東以遠端砲擊對付伊斯蘭國，雖成功降低自身傷亡，但很多人返國後卻中邪般出事。有人看到冤魂索命、有人幻聽幻視而殺人或自殺，出事者共同點就是曾大量開砲。（示意圖／ingimage）

疑過量開砲傷腦 中東美軍多人返國後邪門出事

2023-11-06 16:05
前美國總統川普。(美聯社)

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

2023-11-07 12:14

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」