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3度代表綠黨 史坦角逐總統大位

記者顏伶如／綜合報導
曾兩度參選總統的吉兒‧史坦9日宣布2024年將再次代表綠黨競選總統。(美聯社)
曾兩度參選總統的吉兒‧史坦9日宣布2024年將再次代表綠黨競選總統。(美聯社)

曾於2012年、2016年參加總統大選的綠黨候選人吉兒‧史坦(Jill Stein)，9日宣布2024年將第三度投入總統大選。

73歲的史坦透過影片發表參選聲明說：「民主黨一而再、再而三背棄對勞工階層、年輕人及解決氣候問題的承諾，共和黨則是連承諾都懶得給。」她表示，兩黨對於美國民主都是危險的。

史坦競選團隊發言人卡帕登諾(LeBeau Kpadenou)證實，史坦將再度爭取綠黨提名。獲得政黨的正式提名，將讓史坦避開獨立候選人參選時必須拓展票源的挑戰。維權學者魏斯特(Cornel West)退出綠黨獨立參選，反疫苗倡議者小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)上個月也退出民主黨初選。

2024年總統大選極可能是川普與拜登兩人的第二次交手，第三黨候選人紛紛出現，將讓選戰變得複雜。拜登的一些盟友擔心，第三黨候選人恐將在搖擺州吸走拜登本來的票源，讓川普坐收漁翁之利。

史坦在2016年大選獲得140萬票，某些民主黨員批評她害喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)輸掉幾個關鍵州。2012年大選，史坦只獲得47萬票，媒體關注度並不高，當年歐巴馬備受看好，共和黨候選人羅穆尼(Mitt Romney)落後頗多。

史坦與魏斯特一樣，政治立場都比拜登左傾；史坦在參選聲明影片中說，應該立法通過「經濟權利法案」(economic bill of rights)，內容包括保障獲得聘用、取得健保、住房、食物及教育的權利。史坦發表談話時，影片中穿插畫面包括要求對抗氣候變遷、主張保護墮胎權及跨性別人士權益等示威行動的影像。

史坦在媒體平台X發文寫道：「政治圈內人永遠抹黑像我們一樣的圈外人，讓希望有更好選擇的選民感到羞愧。」

曾兩度參選總統的吉兒‧史坦9日宣布2024年將再次代表綠黨競選總統。(美聯社)
曾兩度參選總統的吉兒‧史坦9日宣布2024年將再次代表綠黨競選總統。(美聯社)

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