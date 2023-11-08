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「反以色列內容無所不在」 參議員霍利再籲禁TikTok

編譯周辰陽／即時報導
共和黨聯邦參議員霍利。（路透）
共和黨聯邦參議員霍利。（路透）

共和黨籍的密蘇里州聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley）7日要求拜登政府禁止TikTok，部分原因在於這款App對以哈戰爭相關內容的處理。

NBC新聞報導，霍利致函兼任美國外國投資委員會（CFIUS）主席的財政部長葉倫，呼籲實施TikTok禁令。CFIUS是一個跨部門小組，有權以國安理由阻擋外國插手企業與市場。

霍利在函中寫道，對於TikTok作為媒體機構與新聞來源的影響力，以哈戰爭是一個「決定性案例」，他對TikTok上「反以色列內容無所不在」表達擔憂。霍利指出，「雖然數據安全問題至上，但通常較少論及的是TikTok有能力徹底扭曲美國年輕人接觸的世界圖像」。

TikTok在最近幾周受到美國國會議員與科技投資人的新檢視，稱該平台內容偏袒巴勒斯坦，如創投家莫里斯（Jeff Morris Jr.）就在社群媒體平台「X」發布貼文，宣稱TikTok就是年輕美國人比年長者更同情巴勒斯坦人的原因。

霍利在函中引用莫里斯的貼文，認為CFIUS不只應該禁止TikTok，還應該禁止母公司字節跳動控制的任何App，其中還將涵蓋熱門影像剪輯App「CapCut」。他寫道，「這只是加深TikTok問題的危險性，這款App獲准在美國營運的時間越長，其中共監督人能對美國人進行宣傳的時間就越長，此舉不可容忍」。

霍利已發起立法，要以收集個人數據為由禁止TikTok，計劃在未來幾天嘗試在參院就該案舉行快軌投票，但根據議事規則，此舉將需要全體參議員一致同意。獲利3月提出類似要求，但未能成功。美國財政部代表、字節跳動與TikTok均未立即回應置評請求。

NBC新聞指出，TikTok對以哈戰爭討論的影響力並不明確。根據他們檢閱的涉及衝突標籤，TikTok親巴勒斯坦內容的認知績效（perceived performance）取決於如何解析TikTok數據。

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