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控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
首位巴勒斯坦裔美籍女性國會議員特萊布，近日指控總統拜登支持「種族滅絕」巴勒斯坦人，並警告這會影響明年大選。（路透）
首位巴勒斯坦裔美籍女性國會議員特萊布，近日指控總統拜登支持「種族滅絕」巴勒斯坦人，並警告這會影響明年大選。（路透）

眾院議員特萊布（Rashida Tlaib）是首位巴勒斯坦裔美籍女性國會議員，她近日指控拜登（Joe Biden）總統支持「種族滅絕」巴勒斯坦人，並警告這會影響明年大選。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）的衝突已持續近一個月。民主黨籍密西根州眾議員特萊布3日晚間上傳一段影片到社群媒體X平台上，再次呼籲拜登支持以哈衝突停火。

路透報導，特萊布在影片中表示：「拜登支持種族滅絕巴勒斯坦人。」

影片還可看到，加薩走廊（Gaza Strip）被轟炸釀成傷亡、美國各地的支持巴勒斯坦人示威活動、拜登宣布支持以色列、以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）感謝拜登等畫面。

特萊布說道：「美國人不會忘記。拜登，現在就支持停火，否則2024年別指望我們…總統先生，美國人民在這件事不跟你同一陣線。2024年我們會記住的。」

白宮未直接對特萊布的發言置評，而是重申支持暫時停止戰鬥的立場。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部，以色列當局說共有1400多人遇害，超過240人遭到綁架。

以色列軍方隨後對哈瑪斯統治的加薩走廊發動空襲、砲擊和地面攻勢，巴勒斯坦當局稱迄今已有9400多人喪生。

拜登 巴勒斯坦 以色列

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