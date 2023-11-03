我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

減少交通傷亡 紐約「黃昏與暗夜」執法啟動

AI生成假資訊氾濫 恐影響2024美國總統大選結果

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
明年美國總統大選正面臨科技產生的大量假資訊，被視為美國史上首場人工智慧（AI）介入的大選。（示意圖／ingimage）
明年美國總統大選正面臨科技產生的大量假資訊，被視為美國史上首場人工智慧（AI）介入的大選。（示意圖／ingimage）

從前總統川普被捕的偽造照片，到描繪現任拜登統治下將有反烏托邦未來的影片，明年美國總統大選正面臨科技產生的大量假資訊，被視為美國史上首場人工智慧（AI）介入的大選。

法新社報導，美國兩大黨的競選團隊都正在配備AI驅動的先進工具。但許多科技專家認為，這是一把雙面刃。

AI程式可以一秒複製政治人物的聲音，並創造看似十分真實的影片和文字，讓選民可能難辨真假，進而破壞對選舉過程的信任。

但另一方面，競選活動也很可能利用AI來提高各項業務效率，從選民資料庫分析到草擬募款電子郵件等。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的總統競選陣營6月發布一段影片，當中可見他的黨內對手川普（Donald Trump）擁抱及親吻美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前首席防疫官員佛奇（Anthony Fauci）。法新社的事實查核人員發現，這支影片是使用AI生成的影像。

而在民主黨籍總統拜登（Joe Biden）正式宣布競選連任後，共和黨4月發布一段影片，稱這是如果拜登勝選後「國家可能的未來景象，由AI生成」，包括各種逼真畫面，如華爾街恐慌、中國入侵台灣、移民人潮壓垮美國邊境巡邏隊員及舊金山因犯罪猖獗而由軍隊接管。

其他與美國總統競選有關的AI生成影像例子，包括川普被紐約警察拖走的假照片，以及拜登宣布全國徵兵以支援烏克蘭對抗俄羅斯攻打的影片。

非營利組織自由之家（Freedom House）最近發布報告警告，「生成式AI恐怕會讓網路上的假資訊傳播大增」，且這項科技在美國已被用來抹黑競選對手。

根據9月發布的美國媒體集團Axios和美國商業情報公司晨間諮詢（Morning Consult）所做民調，超過50%的美國人預期AI促成的假消息將影響明年大選結果。

此外有約1/3的美國人表示，AI因素將使得他們比較不信任這場選舉的結果。

AI 拜登 川普

上一則

全美第一州 阿拉巴馬最高院裁決 允用氮氣處決58歲囚犯

延伸閱讀

川普紐約民事詐欺案開庭 2子作證撇清關係

川普紐約民事詐欺案開庭 2子作證撇清關係
無證客危機擴大 2民主黨市長赴白宮求援50億

無證客危機擴大 2民主黨市長赴白宮求援50億
以軍包圍加薩市 「完全不考慮停火」

以軍包圍加薩市 「完全不考慮停火」
RISC-V晶片開源技術未納「涉華禁令」恐影響國安 18議員關切

RISC-V晶片開源技術未納「涉華禁令」恐影響國安 18議員關切

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
科羅拉多州阿斯本(Aspen)一所酒店廚房闖入一隻熊，襲擊保安。（截取自酒店監控錄像）

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

2023-10-27 13:54
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳