川普是否違憲喪失參選資格 科州開審
操守監督組織「華府公民責任與倫理」(CREW)協助下，六名科羅拉多州選民9月提告指控前總統川普觸犯憲法第14修正案第三款規定而喪失參選資格。川普陣營及科州多共和黨中央委員會最近幾周數度要求法院駁回訴訟，但科州區域法院30日仍然開審。
川普辯護律師團及競選團隊均表示，這件官司是民主黨企圖打壓川普選情的伎倆，不想讓川普重掌白宮。川普在共和黨初選支持度一路領先。
位於丹佛的科州區域法院法官蘇珊‧華勒斯(Sarah B. Wallace)數度駁回川普陣營及科羅拉州多共和黨中央委員會要求撤案的請求。川普律師團曾提出動議，要求華勒斯迴避審理，理由是她過去曾捐款給科州自由派團體，但動議被華勒斯拒絕。
川普競選團隊同時質疑訴訟為何選在拜登於2020年勝出的科州，並由自由派非營利組織幫忙提告。發言人米勒(Jason Miller)說：「他們把錢送給這些黑金團體，跑到民主黨司法轄區，找民主黨籍法官審理。」
某些憲法學者主張，川普企圖推翻2020年大選結果，加上2021年1月6日國會暴亂發生之前與發生當時的言行，已構成曾經參加或協助「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)定義，根據憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定，喪失出任民選官員的資格。
六名科州選民在訴狀中指出，川普在2020年大選之前的所作所為，以及川普在暴徒闖進國會大廈企圖阻止確認選舉人票程序時的行為，已經構成違反憲法第14修正案。
明尼蘇達州高等法院11月2日也將聆聽類似這起案件的口頭辯論。美聯社報導，明州、科州分別關於川普是否違反憲法第14修正案的訴訟，最後都可能一路纏訟到最高法院。
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