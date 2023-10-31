川普是否違憲喪失參選資格 科州開審

六名科羅拉多州選民提訴指控前總統川普在2021年暴徒闖進國會大廈企圖阻止確認選舉人票程序時的行為，已經構成違反憲法第14修正案。(美聯社)

操守監督組織「華府公民責任與倫理」(CREW)協助下，六名科羅拉多州選民9月提告指控前總統川普 觸犯憲法第14修正案第三款規定而喪失參選資格。川普陣營及科州多共和黨 中央委員會最近幾周數度要求法院駁回訴訟，但科州區域法院30日仍然開審。

川普辯護律師團及競選團隊均表示，這件官司是民主黨 企圖打壓川普選情的伎倆，不想讓川普重掌白宮。川普在共和黨初選支持度一路領先。

位於丹佛的科州區域法院法官蘇珊‧華勒斯(Sarah B. Wallace)數度駁回川普陣營及科羅拉州多共和黨中央委員會要求撤案的請求。川普律師團曾提出動議，要求華勒斯迴避審理，理由是她過去曾捐款給科州自由派團體，但動議被華勒斯拒絕。 科羅拉多州區域法院蘇珊‧華勒斯30日開始審理，前總統川普是否違犯憲法第14修正案，喪失參選總統資格。(美聯社)

川普競選團隊同時質疑訴訟為何選在拜登於2020年勝出的科州，並由自由派非營利組織幫忙提告。發言人米勒(Jason Miller)說：「他們把錢送給這些黑金團體，跑到民主黨司法轄區，找民主黨籍法官審理。」

某些憲法學者主張，川普企圖推翻2020年大選結果，加上2021年1月6日國會暴亂發生之前與發生當時的言行，已構成曾經參加或協助「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)定義，根據憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定，喪失出任民選官員的資格。

六名科州選民在訴狀中指出，川普在2020年大選之前的所作所為，以及川普在暴徒闖進國會大廈企圖阻止確認選舉人票程序時的行為，已經構成違反憲法第14修正案。

明尼蘇達州高等法院11月2日也將聆聽類似這起案件的口頭辯論。美聯社報導，明州、科州分別關於川普是否違反憲法第14修正案的訴訟，最後都可能一路纏訟到最高法院。