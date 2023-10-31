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川普禁口令擱置9天 聯邦法官重申有效

編譯潘勛／綜合30日電
聯邦法官已重頒對前總統川普的禁口令。川普辯護律師勞洛在法庭攻防時主張，禁口令侵犯川普的憲法權利。(美聯社)
聯邦法官已重頒對前總統川普的禁口令。川普辯護律師勞洛在法庭攻防時主張，禁口令侵犯川普的憲法權利。(美聯社)

聯邦法官裘特康(Tanya Chutkan)29日重頒對前總統川普的禁口令，指川普對自己被控試圖推翻2020年選舉因此挨告一案，談到證人及檢方時要受到限制；禁口令曾擱置達九天；法官另駁回川普律師團的要求，她表示，禁口令就算華盛頓區上訴法院在審理，依然有效。

紐約時報報導，在幾輪法院文書攻防、一場唇來舌往的聽審之後，最初頒布的禁口令於16日生效，引發爭論，數周來讓兩項重大的法律主張陷入對抗。

川普律師團由勞洛(John Lauro)領軍，自始便主張禁口令不僅侵犯到川普受憲法第一修正案保護的權利。此外，禁口令還讓川普面臨關鍵時刻不得開口，他在角逐共和黨2024年總統提名，要鞏固自己的領先優勢。

為特別檢察官史密斯(Jack Smith)工作的聯邦檢方反駁說，即便川普在選總統，也不該獲准發公開聲明，而威脅或恫嚇參與2020選舉干涉案的人，那些言詞若是能教唆讀到或聽到的人動用暴力，則更是如此。

裘特康法官第一次頒禁口令時，立場與政府相同，承認川普擁有第一修正案的權利，但也表示，自己打算對待川普一如其他刑案被告，即使他在選總統也一樣。

法官一頒布禁口令之後，勞洛便開始上訴。幾天之後，勞洛就要求法官凍結禁口令，直到上訴法院做出判決；他說裘特康的禁口令「過於空泛到令人無言」、「不合憲而模糊」。

裘特康下令暫緩禁口令達一周，請法律界進一步評論川普律師團上訴期間，自己的禁口令仍然有效。

史密斯一方的檢方反應表示，禁口令必須立即生效，原因在暫緩期間，川普就點名攻擊史密斯至少三次，違反禁口令。

檢方還指出，川普兩次公開評論他的前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，違反暫緩中的禁口令，而梅杜斯可能在本案出席當證人；若不立刻生效，川普不會停止自己傷人、帶偏見的攻擊。

川普 紐約時報 共和黨

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