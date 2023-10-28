菲利普斯在新罕州宣布參選 挑戰拜登角逐黨內初選提名

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯27日宣布角逐民主黨2024年總統大選黨內提名，挑戰拜登總統。(路透)

明尼蘇達州民主黨 聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)26日透露將角逐民主黨2024年總統大選黨內提名，挑戰拜登 總統，他27日在新罕布夏州 宣布參選。

哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間新聞在Instagram發布的短片顯示，菲利普斯在訪問中透露角逐黨內提名。

菲利普斯說道：「我認為拜登總統為我國做過傑出貢獻，但這不只關係到過去。這是攸關未來的一場選舉，我不會坐以待斃，我不會在許多人認同我們明年11月面臨緊急狀況時保持沉默。」

有線電視新聞網(CNN)報導，菲利普斯27日在新罕布夏州州府康柯德(Concord)宣布參選，他在當地提交角逐該州民主黨初選的文件。

菲利普斯曾任三屆眾議員，近期因為不支持拜登角逐連任與黨內不合而離開眾院民主黨團高層職位，他認為拜登會因為高齡及低支持率而喪失競選優勢。

儘管看法與黨內同僚分歧，菲利普斯仍將爭取民主黨支持，團結黨內另一股力量，盼吸引獨立選民支持。

拜登的盟友認為，菲利普斯參選可能分散焦點並凸顯拜登的弱點。

菲利普斯8月曾聯繫拜登，但拜登當時沒空；消息人士透露，菲利普斯轉而接洽白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)，齊安茲「洗耳恭聽」，但也告訴菲利普斯，「拜登才是最佳候選人」。

菲利普斯告訴CNN，他出於善意「知會拜登參選意圖，呼籲候選人世代交替」，而他與齊安茲的通話「簡短、友善」。

菲利普斯的競選策略已讓民主黨頭痛，拜登並不會出現在新罕布夏州的民主黨初選選票上，因為新罕州並未配合民主黨更改提名日程。

民主黨今年罔顧新罕州州法明訂該州必須為全美第一個初選州的規定，強制將新罕州排至第二，並將採取非正式候選人競選者(write-in campaign)的策略。

隨著菲利普斯加入戰局，新罕州民主黨必須特別留意，別讓拜登在初選中出現尷尬敗北的局面。

數據公司AdImpact表示，菲利普斯本周已在新罕州砸下5萬元打廣告。

菲利普斯宣布參選的影片聚焦新罕州初選，展現他擁護該州期望總統候選人直接與選民接觸與交談的「零售政治」(retail politics)悠久傳統，這是拜登不會做的。

菲利普斯說：「我愛新罕布夏州，這也是我以黨內提名參選人身分回到最初的地方，站在你們面前，漫步雪地，聆聽你們的夢想和擔憂，最重要的是，討論我們將如何共創未來。」