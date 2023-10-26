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強生選上議長 聯邦政府下月關門機率有多高？

編譯季晶晶／綜合外電
分析師估計強生選上眾院議長後，聯邦政府下月關門機率是20%-30%。（路透）
分析師估計強生選上眾院議長後，聯邦政府下月關門機率是20%-30%。（路透）

新當選的眾院議長強生（Mike Johnson）下月會讓聯邦政府部分停擺嗎？根據財經網站MarketWatch報導，部分分析師認為機率在20%-30%之間。

Pangaea Policy創辦人Terry Haines說，眾議院共和黨人好不容易選出新議長，會降低11月17日聯邦資金耗盡時發生停擺的可能性。

Haines受訪表示，因為無法一心二用，所以目前的情況是，共和黨籍議員還沒能討論並就撥款方案達成一致，「他們會將現有的支出法案延長到11月17日以後，為時數月以便完成工作。因此，政府停擺的風險很可能在20%到30%之間，比幾周前小得多」。

眾院10月3日投票罷黜前任議長麥卡錫時，Haines估計11月中旬政府關門的可能性為80%。

其他分析師也對政府關門的問題表達樂觀。根據TD Cowen華府研究小組的Chris Krueger，強生支持通過臨時法案，依現今水準為政府提供資金直至1月15日或4月15日。

他說，本周選出議長後，11月17日停擺似乎不太可能，即使是那些不畏混亂，推動停擺的共和黨籍眾議員也已經筋疲力盡，下月的重要議案會是1,060億美元軍援補充計畫，重點在烏克蘭、以色列和美墨邊境。

根據Haines，「市場該了解的是，他們不需要太了解強生」。因為議長可能是共和黨內部派系結盟運作選出來的，政黨結構比誰當議長更重要。市場四、五十年來首次開始關注美國的財政赤字、債務和支出，但「華府政壇還沒搞清楚，市場想看到實質證據表明華府關注這些事，而非胡作非為」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 華府 眾院

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