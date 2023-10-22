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美官員狂發文砲轟以色列 起底原來有巴勒斯坦背景 遭停職調查

編譯盧思綸 / 即時報導
美國國土安全部官員阿里在社群連續發表反以色列言論，且被起底曾任巴勒斯坦解放組織發言人，目前遭停職調查。(取自X平台)
美國國土安全部官員阿里在社群連續發表反以色列言論，且被起底曾任巴勒斯坦解放組織發言人，目前遭停職調查。(取自X平台)

英國每日郵報報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security）官員阿里（Nejwa Ali）在個人社群連續發表反以色列言論，且被起底曾任巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）發言人，目前遭停職調查。

現年36歲的阿里於2019年加入美國國土安全部轄下的美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services）擔任庇護官，今年初轉任裁決官，負責進行外國人入境美國前的審查作業。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列當天，阿里在IG發文歌頌屠殺超過1,400名以色列人的恐怖份子，「FxxK以色列……我們準備好讓你倒台了」，並附上武裝份子手持AK-47步槍、乘滑翔傘入侵以色列的照片，標題寫著「解放巴勒斯坦」。

8日，阿里再度發文譴責以色列，並稱所有以色列人都該為政府的所作所為負責。

事實上，阿里多年來在社群的發文都相當有問題，後續她被起底曾擔任巴勒斯坦解放組織在美國的發言人。該組織曾經被美國官員視為恐怖組織，首腦為阿拉法特（Yasser Arafat）。

現在仍不清楚阿里最初如何進入政府機關工作。

美國公民及移民服務局發言人柏克向《新聞周刊》（Newsweek）表示，「本局強烈譴責反猶太主義和任何形式的暴力，本局員工於公於私都應遵循高道德標準，包括在社群媒體的表現。任何違反標準的行為都會受到本局嚴肅處理。」

新聞網站「每日連線」（Daily Wire）聯繫阿里取得回應時，她憤怒表示，「關你X事，管好你自己，在我叫警察來之前，你最好識相地掛上電話。」

以色列 巴勒斯坦 美國公民

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