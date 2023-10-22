打擊犯罪 共和黨參選人喊「以暴制暴」

多位爭逐共和黨總統提名的參選人，紛向選民提出以暴制暴的打擊犯罪政策。但法律學者表示，某些建議可能不合法，效果也令人質疑。(美聯社)

共和黨 策士和政治評論者均表示，這次共和黨總統初選，呼籲使用槍殺等方式對付罪犯的提案，比往年更普遍。包括川普 、德桑提斯等多位參選人，都向選民提出直截了當的打擊犯罪政策，那就是：處決罪犯，以暴制暴。但法律專家表示，某些建議可能不合法，效果也令人質疑，能否付諸實行，有待商榷。

例如有人主張，在邊境發現毒梟或走私者，應立即予以射殺。但具有執法經驗的法律學者和安全官員都確認，這種作法行不通。聯邦最高法院裁定，對於不會導致受害者死亡的罪行判處死刑，違反憲法。

根據路透/艾普索斯(Reuters/Ipsos)9月民調，約88%受訪者表示，犯罪議題將是決定誰能在2024年11月大選拿到更多選票的重要關鍵。

聯邦調查局(FBI)最新報告則指出，2022年全國包括性侵和謀殺在內的暴力犯罪 件數，較前一年下降；但財產犯罪和嚴重攻擊事件增加。

川普9月在加州演講中曾說：「若你搶劫商店，你完全可以預料到在你離開那家商店時會被射殺。開槍！」當時這番話成為頭條新聞，但川普沒有明說開槍者到底是店主還是警察。他也重申自己呼籲對毒販判死刑，儘管法律學者質疑死刑的合憲性。

針對川普及其競爭對手紛紛提出以暴制暴政策，華府美利堅大學政治學教授澤特佐夫(Thomas Zeitzoff)表示，這種言論可能很危險，因為它會對選民和執法部門製造出最高層在「縱容暴力」的印象。

明尼蘇達州聖保羅都會州立大學犯罪學者兼教授丹斯利(James Densley)表示，川普的訊息很魯莽；「搶劫者和商店扒手常是有色人種代號。若政治人物支持以暴制暴，目標有可能是有色人種。」

未與任何候選人結盟的共和黨顧問科切爾(David Kochel)則表示，「面對一場難以衝破喧囂的初選，候選人總是會說出一些離譜的話。」