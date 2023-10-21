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川普違反禁言令侮辱法院書記官 挨罰5000元

中央社／紐約20日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

負責審理前總統川普民事欺詐案的紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）今天因川普違反言論禁制令而開罰5000美元，並警告川普，若再犯可能會被監禁。

法新社報導，恩格隆命令川普在10天內繳納罰金，並在法院文件中說：「不要懷疑：未來若再違規，不論有意或無意，違規者都要接受更嚴厲的制裁…可能包含但不限於更高額的罰金、認定川普藐視法庭，並可能依照紐約州法律監禁他。」

77歲的川普本月3日在自創社群平台Truth Social公布恩格隆的書記官的名字和照片，並影射這名書記官是民主黨籍聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的「女朋友」，恩格隆隨即對川普下達禁言令。

川普這則貼文當天就被移除，但恩格隆今天說，貼文在川普2024年總統大選競選網站上掛了17天，直到法院昨天要求移除。

恩格隆說，川普的律師團辯駁，違反禁言令「並非蓄意」。

但恩格隆認為，即使相信川普並非故意，他還是違反了禁言令，在當前過於激烈的情緒氛圍下，「煽動性的虛假言論可能會導致嚴重人身傷害或更糟糕的情況，在某些案例中也已經發生」。

本月3日，當川普坐在辯護席上，恩格隆宣布下達禁言令，「禁止各方發文、寄電郵或公開談論我的任何一名工作人員」。

川普目前在共和黨2024年總統大選提名戰中是呼聲最高的人選，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

川普多次抨擊恩格隆，稱他是「仇恨川普的法官」，但恩格隆在禁言令中僅命令川普不得抨擊法院工作人員。

另外，即將審理川普涉嫌密謀推翻2020年總統大選結果一案的聯邦法官楚坎（Tanya Chutkan），也在16日對川普下達部分禁言令，不准他在2024年3月開審之前，公開抨擊檢察官、法院工作人員和潛在證人。

楚坎今天暫時解除禁言令，讓川普的法律團隊有時間證明川普的言論在案件進入審理階段時不應受到限制。

川普 紐約州

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