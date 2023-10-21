潘斯選得下去嗎？債台高築、民調低迷 參選總統之路遇瓶頸

民調不見起色，競選團隊又債台高築，爭取2024年共和黨總統提名的前副總統潘斯是否會退選，引發外界猜測。(路透)

前副總統潘斯(Mike Pence)參加共和黨 2024年總統初選以來，民調 始終不見起色，如今距離愛阿華州 黨團投票只剩三個月，競選團隊債台高築，連能否達到參加第三輪辯論的門檻都不確定；美聯社報導，潘斯是否繼續參選爭取共和黨提名，引發疑問。

根據最新選舉申報，潘斯競選團隊截至9月底選舉帳戶剩下118萬元，對於總統初選參選人來說金額頗低，與其他競爭對手相比更遜色許多。相對地，潘斯競選團隊負債62萬1000元，若要參加11月8日的共和黨第三輪辯論，選舉募款條件還要加把勁。

美聯社報導，取得第三輪辯論資格的民調要求，潘斯雖然有希望過關，但全國民調支持度卻沒有更上一層樓的態勢，還是維持在百分比個位數。

前總統川普則在各項全國民調中，領先共和黨其他對手至少40%，競選團隊帳戶截至9月底資金高達3750萬元。

接近潘斯的消息人士透露，如今潘斯面臨的選擇包括到底還要留在初選多久，以及如果繼續留在初選，從長遠角度看會不會反而傷害在共和黨內的聲譽，畢竟川普一路走來均處於稱霸地位。

消息人士說，潘斯可以撐到1月15日愛阿華州共和黨黨團投票，現階段繼續在愛州拉票，用有限的預算繼續打選戰，然而潘斯必須考量期盼成為保守派意見領袖的目標是否受挫。

2016年曾在共和黨初選迎戰川普但後來退選的前威斯康辛州州長沃克(Scott Walker)指出，對於潘斯等人來說，必須考慮如果選情一直沒有突破，就應該不要為了選舉而背負巨額債務。

潘斯目前選舉行程依然照常，17日晚間在愛阿華州參加保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)舉辦的里民大會(town hall)，本周在克里夫蘭、費城、達拉斯也有多場募款活動，20日晚間則於共和黨全國委員會(RNC)秋令營(fall retreat)發表演說。