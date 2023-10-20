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圖推翻喬州選舉 前川普律師鮑威爾認罪 或轉為檢方證人

記者顏伶如／綜合報導
協助前總統川普企圖推翻2020年喬治亞州敗選結果的競選團隊前律師席妮‧鮑威爾19日認罪，被判緩刑六年、罰款6000元、寫信向喬州居民道歉，也可能轉為檢方證人。(路透)
協助前總統川普企圖推翻2020年喬治亞州敗選結果的競選團隊前律師席妮‧鮑威爾19日認罪，被判緩刑六年、罰款6000元、寫信向喬州居民道歉，也可能轉為檢方證人。(路透)

前總統川普企圖推翻2020年喬治亞州大選結果而在今年8月遭大陪審團起訴，同列被告的川普競選團隊前任律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)19日在亞特蘭大法院認罪，換取判處緩刑六年、罰款6000元，以及寫信向喬州及喬州居民道歉。

68歲的鮑威爾是這起犯罪案件中第二名認罪被告；紐約時報報導，鮑威爾認罪對川普造成沈重打擊，她是2020年選後捲入官司的川普核心圈所有資深幕僚中，第一個背棄川普改與檢方合作的指標人物。

美聯社分析，鮑威爾認罪堪稱案情大逆轉，因為她推動選舉陰謀論比其他被告都更賣力，在沒有證據的情況下，依然聲稱川普「勝選結果遭竊」。

川普在此案共遭13項罪名起訴，前川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)也面臨13項罪名起訴。

除川普外，包括鮑威爾在內的18名共謀，遭控違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。

18名被告之一、喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)9月底已經認罪，獲判緩刑五年、罰款5000元。根據認罪協議，哈爾將轉為檢方證人，出庭作證指控其他被告犯行。

美聯社報導，法院原訂20日展開陪審團遴選，鮑威爾則提前一天於19日針對蓄意干預選舉的六項輕罪罪名認罪。鮑威爾與哈爾被起訴的罪名都包括破壞喬州科菲郡(Coffee County)投票機。

根據認罪協議，鮑威爾被判緩刑六年、罰款6000元，必須寫信向喬州及喬州居民道歉、賠償喬州政府2700元，交出與此案有關的所有文件，未來將出庭指控其他被告犯行。

鮑威爾與另一名被告、川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)先前都曾要求法院速審速決，兩人均排定23日出庭應訊。

鮑威爾認罪之後，切斯布羅將獨自出庭，但美聯社報導，喬州檢方先前表示，考慮與切斯布羅展開認罪協商。

川普 喬州 紐約時報

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