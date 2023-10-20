Insider揭露 川普大金主矽谷創投天王提爾 是FBI線民

前總統川普的鐵粉、PayPal共同創辦人、億萬富豪提爾(右)，被爆長期擔任聯邦調查局線民。圖為他2016年12月4日在紐約參加川普召集的科技業會議。(路透)

新聞網站「Insider」19日獨家報導，矽谷創投天王提爾(Peter Thiel)不但是億萬富翁、前總統川普 大金主、加密貨幣支持者、民主懷疑論者，還自2021年夏天開始，成為聯邦調查局(FBI )的秘密線人。

提爾是以FBI「機密人力資源」(confidential human source，CHS)的身分，向駐在洛杉磯、專門調查政治腐敗和外國影響活動的FBI特工布馬(Johnathan Buma)提供訊息。根據FBI「機密人力資源政策指南」，只有能「定期提供有價值資訊」的人，才能成為CHS，他與FBI建立的關係「將永遠影響其生活」。

向Insider發聲明揭露提爾的FBI線人身分的人，是他的長期合作夥伴、極右運動知名人物江森(Charles Johnson)，他曾被提爾資助過十年左右。江森說，他自己也是布馬的線人，他把提爾介紹給布馬，協助招募提爾成為FBI線人；如今他揭發提爾，是要報復提爾的風險投資公司Founders Fund沒有投資他的新創公司，讓他覺得遭到背叛。

其他消息來源證實，提爾已被正式添加到FBI註冊線人名冊中。提爾協助FBI，應被視為提爾逐漸遠離川普和脫離MAGA運動。

提爾是德國、美國和紐西蘭公民，去年申辦馬爾他護照。2016年他為川普競選活動捐款125萬元，並在共和黨 全國代表大會站台支持川普；川普勝選後，提爾還加入其過渡團隊。

江森表示，提爾對FBI的報告，大部分限於與外國接觸以及外國政府滲透矽谷的企圖。FBI指示提爾，不要報告他與川普或其他美國政治人物的互動。提爾曾公開呼籲FBI，調查Google與中國政府的關係。

提爾資助過多位共和黨政治人物。他擔任FBI線人期間，曾捐款1500萬元給現任俄亥俄州共和黨聯邦參議員范斯(J.D. Vance)；也曾捐款2000萬元給前亞利桑那州參議員候選人馬斯特斯(Blake Masters)。范斯和馬斯特斯曾多次公開攻擊FBI，提出FBI特工煽動2021年國會大廈叛亂、非法竊聽川普電話等陰謀論。

江森認為提爾和FBI已斷絕關係。據布馬向參院司法委員會提交的聲明，布馬被命令在2022年底停止與所有線人聯繫。