共和黨議員不挺喬登當眾院議長 遭生命威脅

愛阿華州共和黨籍國會眾議員米克斯(左)，因為未投票支持同黨的喬登出任眾院議長，就收到生命威脅電話。(Getty Images)

部分共和黨眾議員 19日表示，他們因為反對喬登成為眾院議長候選人而收到連串威脅和騷擾電話；喬登對此表示譴責，聲稱任何美國人都不該為自己的信念而受到騷擾。

華盛頓郵報報導，愛阿華州共和黨國會眾議員米克斯(Mariannette Miller-Meeks)發表聲明稱，她在17日未投票 支持喬登，改投另一位同黨眾議員格蘭傑(Kay Granger)後，18日就收到「令人相信的生命威脅及一堆恐嚇電話」。

米克斯發表聲明後，喬登在X社媒貼文表示，美國人不該為自己的信念，貿然與他人齟齬；眾院共和黨譴責對同仁所發出的一切威脅，團結一致是最高指令。他要威脅者住手，事情可惡透了。

另有不少眾議員表示，因為投給其他議長候選人，不投喬登，而受到騷擾、威脅，所以感到憂慮。

「明州郵報」(MinnPost)報導，該州聯邦眾議員史陶伯(Pete Stauber)加入其他共和黨議員，反對喬登出任議長，於是18日辦公室的電話被灌爆；他的一名幕僚表示，大多數來電者都表示，對史陶伯的投票感到不滿，但大多數電話都不是來自史陶伯的選區。

共和黨眾議員沃麥克(Steve Womack)18日投票之後表示，支持喬登出任議長的票一輪比一輪減少，實在「很有意義」。

沃麥克在史卡利斯被提名為議長投票時，兩輪都投給他。沃麥克表示，反對喬登出任議長的共和黨人之間並無協調，毋寧是自然的發展，不同委員會、任期、州籍的議員都有，唯一的共同點便是對喬登強硬派的名聲感到沮喪，更不敢苟同他玩弄伎倆想贏得支持。

另一名共和黨眾議員盧瑟福(John Rutherford)投票之後，列數自己幕僚收到的威脅；他認為喬登無法當選，全因他推行言詞強勢又極端的文化。