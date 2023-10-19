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眾院議長第二輪選舉 喬登仍未過關 19日三度投票

記者顏伶如／綜合報導
下任眾院議長選舉18日舉行第二輪投票，獲共和黨提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(右)只拿到199票，離當選門檻217票越來越遠；有同黨議員建議讓臨時議長麥亨利(左)暫時出任議長。(美聯社)
下任眾院議長選舉18日舉行第二輪投票，獲共和黨提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(右)只拿到199票，離當選門檻217票越來越遠；有同黨議員建議讓臨時議長麥亨利(左)暫時出任議長。(美聯社)

下任眾院議長選舉18日舉行第二輪全院投票，獲共和黨提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)只拿到199票，有22名同黨議員投下反對票，獲得的票數比17日第一輪投票的200票還少，距離當選門檻217票愈來愈遠；相較之下，獲黨內同僚全力支持的民主黨候選人傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，連續兩天票數均為212票。第三輪投票訂於19日舉行。

前任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)10月3日遭到罷免後，在眾院占多數席次的共和黨迄今無法產生新任議長。黨內分歧導致議長懸缺近三周，某些共和黨員考慮與民主黨協商，尋求解套方案。共和黨在眾院有221席，民主黨則有212席，保守主義鷹派的喬登若要當選議長，共和黨只有四票跑票空間。

華盛頓時報(Washington Times)報導，部分共和黨員對於議長陷入難產感到挫折，開始放話將設法與民主黨達成協議，讓在麥卡錫遭罷免後被任命為臨時議長的北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)暫時出任議長。磋商過程中勢必與民主黨交換條件，民主黨可能要求延長政府開支法案、對以色列及烏克蘭同時提供援助。

麥亨利是眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)主席，根據眾院議事規則，只有經選舉產生的議長才能主持立法事項。11月17日就是臨時開支法案期限，援助以色列經費也需要國會批准，國內外情勢發展讓國會議員對於盡快恢復眾院議事運作產生焦慮。

第二輪投票再度失敗後，喬登被問到對推舉麥亨利有何看法時答說，需要開會討論。喬登18日稍後與麥亨利在國會大廈會面。

從理論上看，若麥亨利能獲得同黨全體同志支持，共和黨本身票數就能跨越當選門檻，不必為了拜託民主黨幫忙投票而在開支法案等項目做出讓步。但實際投票時，麥亨利能否拿得到217票，仍是未知數。

眾院 民主黨 共和黨

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