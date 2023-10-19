喬登議長之路面臨黨內阻撓 溫和派：給我們一個選你的理由

喬登問鼎眾議院議長寶座之路，面臨同黨溫和派議員的質疑和阻撓。內布拉斯加州眾議員貝肯(左)表示，喬登得要用合理論點來贏得他們的支持。(路透)

國會眾院 溫和派共和黨 人和建制派聯手，成為眾院司法委員會主席、強硬派眾議員 喬登(Jim Jordan)問鼎眾院議長寶座的反對主力；這是共和黨內鬥推翻前任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、推舉史卡利斯(Steve Scalise)接任失敗，導致眾院持續癱瘓數周之久的最新轉折。

接連兩輪投票，喬登都面臨多位黨內同志跑票的尷尬處境；18日的表決，有22位共和黨眾議員對喬登投下反對票。

多位反喬登議員有許多中間派投票紀錄或是隸屬建制派，他們一再對他競選議長表示失望，有人強調擔心喬登過去表現，包括他曾毫無根據地攻擊2020年總統選舉結果，也曾在過去政府關門方面扮演某種角色。喬登支持者在國會山莊內外大力施壓、力圖改變反對派議員立場的行徑，也成為反彈的焦點。

兩度投票反對喬登的共和黨內布拉斯加州眾議員貝肯(Don Bacon)表示，他「無法忽視這個事實：我們議會裡有一小群人違反規則，除掉了麥卡錫，然後又擋下了史卡利斯」。

貝肯還告訴記者，連他妻子都收到了有關議長選舉的施壓簡訊，「這讓我們很生氣，而且適得其反」。貝肯18日向保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)指出，「對一些年輕人來說，這也許可行。但對我這樣的人，你得要用合理論點來贏得我們的支持。你必須說服我們，給我們一個選你的理由。威脅我們是行不通的。」

阿肯色州共和黨眾議員沃麥克(Steve Womack)在17日和18日兩度投票反對喬登之前已表示，「這件事情充滿了『紙牌屋』的內容，我認為美國人民對於觀看這場慘敗戲碼已感到厭煩。」

許多批評喬登者也痛斥以佛州共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)為首的少數叛徒「推翻麥卡錫」。他們還表示，選出喬登這樣毫不妥協的極右派陣線眾院自由黨團(House Freedom Caucus)創始者，是為議會管理樹立壞榜樣。