我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

德州幽靈槍銷售令 最高法院駁回 白宮可續推動槍枝管制

編譯俞仲慈／綜合報導
德州槍械製造商Defense Distributed位在奧斯汀的工作室，專門製造槍枝零件。聯邦法官先前核准業者銷售幽靈槍的裁定，已被最高法院推翻。(美聯社)
德州槍械製造商Defense Distributed位在奧斯汀的工作室，專門製造槍枝零件。聯邦法官先前核准業者銷售幽靈槍的裁定，已被最高法院推翻。(美聯社)

路透報導，針對聯邦地方法官核准德州槍械製造商銷售「幽靈槍」(ghost guns)引起的爭議，聯邦最高法院16日做出裁決，駁回聯邦法官核准的銷售令，讓拜登政府得以繼續推動槍枝管制措施。

據了解，民眾購買幽靈槍後，可以自行組裝成為具有強大殺傷力的武器，加上追蹤困難，面臨輿論極大的反對聲浪，因此拜登政府於2022年針對幽靈槍的銷售祭出嚴格限制。

司法部為防止自製槍械氾濫，公布的管制措施包括禁止沒有序號的「購買、組裝和射擊套組」(buy build shoot kits)網路銷售，以及沒有進行背景調查的實體店面交易。

不過，該措施卻被德州北區福和市(Fort Worth)聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)擋下。歐康諾認為，聯邦政府權限踰越「槍枝管制法」(Gun Control Act)規定，並於今年7月5日宣布管制措施無效。

歐康諾主張，國會對槍枝的定義「並不包含武器零件，無論零件是否可以輕易組裝成可發射子彈的槍枝」，並同意德州Blackhawk Manufacturing和Defense Distributed這兩家槍械製造商可以銷售幽靈槍。

拜登政府隨後要求最高法院暫停歐康諾的裁決，同時向新奧爾良(New Orleans)聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。

儘管最高法院已於8月8日同意白宮請求，但兩家槍械製造商仍要求歐康諾在上訴期間維持原裁決，同時第五巡迴上訴法院也拒絕推翻歐康諾的裁決。

根據統計，2021年「菸酒槍砲及爆裂物管理局」(ATF)針對刑事案件的調查，累計查獲約2萬枝「幽靈槍」，比2016年暴增10倍。

因此在最高法院駁回歐康諾的裁決後，幽靈槍引起的爭議終於可以塵埃落定。

美國是全球擁槍率最高的國家，經常發生大規模槍擊事件，但針對減少槍枝暴力的問題，各界立場不一，至今仍存有嚴重分歧。

德州槍械製造商Defense Distributed的業者展示一把以3D列印製造...
德州槍械製造商Defense Distributed的業者展示一把以3D列印製造的手槍。聯邦法官先前核准業者銷售幽靈槍的裁定，已被最高法院推翻。(美聯社)

拜登 德州 白宮

上一則

負債數十億、訴訟纏身… 連鎖藥局Rite Aid聲請破產保護

下一則

以哈戰火延燒… 哈佛態度模稜兩可 維祕創辦人停止贊助

延伸閱讀

各界憂拜登訪以危險 專家：空軍一號是地表最安全飛機

各界憂拜登訪以危險 專家：空軍一號是地表最安全飛機
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
拜登擬追加千億預算 國防援助以色列、烏克蘭和台灣

拜登擬追加千億預算 國防援助以色列、烏克蘭和台灣
拜登中東行將出席四方會談 約旦盼能重啟區域和平進程

拜登中東行將出席四方會談 約旦盼能重啟區域和平進程

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來