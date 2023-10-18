德州幽靈槍銷售令 最高法院駁回 白宮可續推動槍枝管制
路透報導，針對聯邦地方法官核准德州槍械製造商銷售「幽靈槍」(ghost guns)引起的爭議，聯邦最高法院16日做出裁決，駁回聯邦法官核准的銷售令，讓拜登政府得以繼續推動槍枝管制措施。
據了解，民眾購買幽靈槍後，可以自行組裝成為具有強大殺傷力的武器，加上追蹤困難，面臨輿論極大的反對聲浪，因此拜登政府於2022年針對幽靈槍的銷售祭出嚴格限制。
司法部為防止自製槍械氾濫，公布的管制措施包括禁止沒有序號的「購買、組裝和射擊套組」(buy build shoot kits)網路銷售，以及沒有進行背景調查的實體店面交易。
不過，該措施卻被德州北區福和市(Fort Worth)聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)擋下。歐康諾認為，聯邦政府權限踰越「槍枝管制法」(Gun Control Act)規定，並於今年7月5日宣布管制措施無效。
歐康諾主張，國會對槍枝的定義「並不包含武器零件，無論零件是否可以輕易組裝成可發射子彈的槍枝」，並同意德州Blackhawk Manufacturing和Defense Distributed這兩家槍械製造商可以銷售幽靈槍。
拜登政府隨後要求最高法院暫停歐康諾的裁決，同時向新奧爾良(New Orleans)聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。
儘管最高法院已於8月8日同意白宮請求，但兩家槍械製造商仍要求歐康諾在上訴期間維持原裁決，同時第五巡迴上訴法院也拒絕推翻歐康諾的裁決。
根據統計，2021年「菸酒槍砲及爆裂物管理局」(ATF)針對刑事案件的調查，累計查獲約2萬枝「幽靈槍」，比2016年暴增10倍。
因此在最高法院駁回歐康諾的裁決後，幽靈槍引起的爭議終於可以塵埃落定。
美國是全球擁槍率最高的國家，經常發生大規模槍擊事件，但針對減少槍枝暴力的問題，各界立場不一，至今仍存有嚴重分歧。
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