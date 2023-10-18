德州幽靈槍銷售令 最高法院駁回 白宮可續推動槍枝管制

德州槍械製造商Defense Distributed位在奧斯汀的工作室，專門製造槍枝零件。聯邦法官先前核准業者銷售幽靈槍的裁定，已被最高法院推翻。(美聯社)

路透報導，針對聯邦地方法官核准德州 槍械製造商銷售「幽靈槍」(ghost guns)引起的爭議，聯邦最高法院16日做出裁決，駁回聯邦法官核准的銷售令，讓拜登 政府得以繼續推動槍枝管制措施。

據了解，民眾購買幽靈槍後，可以自行組裝成為具有強大殺傷力的武器，加上追蹤困難，面臨輿論極大的反對聲浪，因此拜登政府於2022年針對幽靈槍的銷售祭出嚴格限制。

司法部為防止自製槍械氾濫，公布的管制措施包括禁止沒有序號的「購買、組裝和射擊套組」(buy build shoot kits)網路銷售，以及沒有進行背景調查的實體店面交易。

不過，該措施卻被德州北區福和市(Fort Worth)聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)擋下。歐康諾認為，聯邦政府權限踰越「槍枝管制法」(Gun Control Act)規定，並於今年7月5日宣布管制措施無效。

歐康諾主張，國會對槍枝的定義「並不包含武器零件，無論零件是否可以輕易組裝成可發射子彈的槍枝」，並同意德州Blackhawk Manufacturing和Defense Distributed這兩家槍械製造商可以銷售幽靈槍。

拜登政府隨後要求最高法院暫停歐康諾的裁決，同時向新奧爾良(New Orleans)聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。

儘管最高法院已於8月8日同意白宮 請求，但兩家槍械製造商仍要求歐康諾在上訴期間維持原裁決，同時第五巡迴上訴法院也拒絕推翻歐康諾的裁決。

根據統計，2021年「菸酒槍砲及爆裂物管理局」(ATF)針對刑事案件的調查，累計查獲約2萬枝「幽靈槍」，比2016年暴增10倍。

因此在最高法院駁回歐康諾的裁決後，幽靈槍引起的爭議終於可以塵埃落定。