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眾院新議長今投票 喬登說服共和黨同僚 有望當選

編譯陳韻涵／綜合16日電
希望成為下任國會眾院議長的司法委員會主席喬登(中)16日獲得部分原本反對他的同僚支持，向成為眾院議長再邁進一步。圖為他當晚前去參加共和黨閉門會議。(美聯社)
希望成為下任國會眾院議長的司法委員會主席喬登(中)16日獲得部分原本反對他的同僚支持，向成為眾院議長再邁進一步。圖為他當晚前去參加共和黨閉門會議。(美聯社)

在前總統川普盟友的推波助瀾之下，極右派眾議員喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)16日說服那些認為他過於極端的批評者，獲得黨內同僚的支持增加，向成為下任議長又邁進一大步；但美聯社報導，眾院可能還是要經過許多輪投票，才選得出議長，畢竟仍有少數共和黨人不青睞喬登。

眾院共和黨以221席略多於民主黨的212席，而喬登需要217席才能當選議長。

川普前策士巴農(Steve Bannon)等川普盟友和福斯新聞(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)推動的競選活動迅速打造喬登的支持陣營，17日的全院投票可能成為攤牌對決。強硬派的司法委員會主席喬登表示，「我對於目前達成的里程碑感到滿意。」 

在共和黨16日私下集會之前，喬登採取合作語調，矢言若當選議長將「團結所有共和黨人」。

喬登給同僚的信中寫道，「國家與國會現在無法承擔我們互相攻擊，是時候團結並代表國民回歸工作了。」

喬登的仕途階梯很陡，他從局外人、右翼自由黨團(Freedom Caucus)共同創辦人，到如今只差投票就能登上美國權力核心大位。

眾院共和黨人則目睹其多數優勢在前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)10月3日遭罷免後陷入混亂，眾院所有議事停擺至今。

為掌握僅次於副總統職權的議事槌，喬登需要幾乎全體同僚在全院投票中的支持，因為民主黨人幾乎肯定會支持自家推派的少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

喬登13日在議長提名人的黨內初選中以50多票的差距敗給眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)，但史卡利斯在無法團結黨內同僚後宣布退選。

喬登可以利用川普的支持，以及大量草根派社運人士給黨內同僚的壓力在議長投票時獲利，後者從他在電視新聞及委員會聽證會中的強硬表現認識他；共和黨人表示，種種因素讓許多一般議員很難在全院公開投票中反對喬登。

主導罷免麥卡錫的眾議員蓋茨(Matt Gaetz)公開讚揚轉向支持喬登的議員，並譴責那些未支持喬登的人。

眾議員華格納(Ann Wagner，密蘇里州)曾表示，她認為喬登想當議長「毫無勝算」；華格納與喬登16日經過長時間會談後，改口表態支持，說喬登「減輕了我對保守派資金維持政府運作、加強邊境安全的需要，以及我們在戰亂時期需要國際支持的憂慮」。

除華格納外，眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)也表態支持，喬登對於贏得華格納與羅傑斯的背書感到「意義重大」。 

眾院 投票 共和黨

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