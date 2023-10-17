華府聯邦法官下達封口令 川普批違憲要上訴

聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康對川普發出封口令。(美聯社)

前總統川普 遭控密謀推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，主審法官華府美國聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan，見圖，美聯社)16日對川普下達有特定範圍的封口令(narrow gag order)，禁止川普針對檢察官、可能證人以及法院員工發表評論。美聯社分析，裘特康對川普發布封口令，成為這起訴訟的重大里程碑。川普言論經常帶有高度煽動力，這是頭一回被法院祭出嚴格限縮。

正在爭取代表共和黨角逐2024年總統大選的川普，總共面臨四件刑事起訴案件，選舉活動時砲火四射發牢騷，經常成為矚目焦點。美聯社16日報導，受到封口令影響，川普可能必須停止全力全開的競選基調，但也可能揭開前所未見的言論自由抗爭，測試身為刑事犯罪案件的被告在角逐總統選舉時，言論尺度可能面臨何種程度限制。

川普在造勢活動裡以及社群網站 發文中，多次抨擊特別檢察官史密斯(Jack Smith)與其他檢察官，自稱是遭到政治迫害，司法系統企圖阻撓他再次參選總統。川普15日社群網站發文便稱史密斯「精神錯亂」(deranged)，並說裘特康存有嚴重的政黨偏見。

川普16日透過社群媒體發文表示一定上訴；川普愛阿華州 拜票時說，法官發布的封口令違憲，將讓他民調支持度更上一層樓。

裘特康16日在法庭上說，川普有權對司法部做出一般的批評，也有權主張起訴案是基於政治動機，可是川普不能對檢察官、法院員工發表「抹黑式的抨擊行動」。她說：「沒有其他犯罪被告能被允許這麼做，因此我對於這起案件也比照處理。」

前總統歐巴馬任命的裘特康說，如果川普違反封口令，法院將做出必要制裁，但未說明細節。

美聯社分析，違反封口令通常面臨罰款或坐牢，但身為總統候選人的川普若因此入獄，恐將引發嚴重的政治反彈，執行層面將出現實際困難。