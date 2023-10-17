我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

華府聯邦法官下達封口令 川普批違憲要上訴

記者顏伶如／綜合報導
聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康對川普發出封口令。(美聯社)
聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康對川普發出封口令。(美聯社)

前總統川普遭控密謀推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，主審法官華府美國聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan，見圖，美聯社)16日對川普下達有特定範圍的封口令(narrow gag order)，禁止川普針對檢察官、可能證人以及法院員工發表評論。美聯社分析，裘特康對川普發布封口令，成為這起訴訟的重大里程碑。川普言論經常帶有高度煽動力，這是頭一回被法院祭出嚴格限縮。

正在爭取代表共和黨角逐2024年總統大選的川普，總共面臨四件刑事起訴案件，選舉活動時砲火四射發牢騷，經常成為矚目焦點。美聯社16日報導，受到封口令影響，川普可能必須停止全力全開的競選基調，但也可能揭開前所未見的言論自由抗爭，測試身為刑事犯罪案件的被告在角逐總統選舉時，言論尺度可能面臨何種程度限制。

川普在造勢活動裡以及社群網站發文中，多次抨擊特別檢察官史密斯(Jack Smith)與其他檢察官，自稱是遭到政治迫害，司法系統企圖阻撓他再次參選總統。川普15日社群網站發文便稱史密斯「精神錯亂」(deranged)，並說裘特康存有嚴重的政黨偏見。

川普16日透過社群媒體發文表示一定上訴；川普愛阿華州拜票時說，法官發布的封口令違憲，將讓他民調支持度更上一層樓。

裘特康16日在法庭上說，川普有權對司法部做出一般的批評，也有權主張起訴案是基於政治動機，可是川普不能對檢察官、法院員工發表「抹黑式的抨擊行動」。她說：「沒有其他犯罪被告能被允許這麼做，因此我對於這起案件也比照處理。」

前總統歐巴馬任命的裘特康說，如果川普違反封口令，法院將做出必要制裁，但未說明細節。

美聯社分析，違反封口令通常面臨罰款或坐牢，但身為總統候選人的川普若因此入獄，恐將引發嚴重的政治反彈，執行層面將出現實際困難。

川普 社群網站 愛阿華州

上一則

眾院新議長今投票 喬登說服共和黨同僚 有望當選

下一則

拜登政府與民權聯盟和解 無證客「零容忍」政策未來8年或禁用

延伸閱讀

川普背書 路州檢察長蘭德里高票當選州長

川普背書 路州檢察長蘭德里高票當選州長
對川普受審狂言下封口令？法官陷兩難

對川普受審狂言下封口令？法官陷兩難
質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長

質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長
川普讚真主黨「聰明」、批以總理「沒準備」 兩黨齊譴責

川普讚真主黨「聰明」、批以總理「沒準備」 兩黨齊譴責

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
社會安全局12日宣布，2024年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。(美聯社)

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

2023-10-12 11:14

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用