我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

川普背書 路州檢察長蘭德里高票當選州長

編譯俞仲慈／綜合15日電
川普力挺的共和黨籍路易斯安納州檢察長蘭德里(左)擊敗十多位對手，當選州長，讓共和黨在睽違八年後重新奪回路州執政權。(美聯社)
川普力挺的共和黨籍路易斯安納州檢察長蘭德里(左)擊敗十多位對手，當選州長，讓共和黨在睽違八年後重新奪回路州執政權。(美聯社)

路易斯安納州14日舉行的州長選舉，共和黨籍州檢察長蘭德里(Jeff Landry)擊敗十多位候選人，高票當選州長，讓共和黨在暌違八年後重新奪回執政權。

蘭德里在勝選演說中表示：「今天的選舉結果，證明路州人是團結的，警鐘已經響起，每個人都聽到響亮、清晰的訊號，而且自即日起，路州百姓對州政府抱有更多的期待。」

據了解，此次路州州長選舉，參選人數爆炸，共有14人角逐州長寶座，光是共和黨籍候選人就有四位。

其中蘭德里因未獲得前總統川普和聯邦眾議員史卡利斯(Steve Scalise)等黨內重量級人士支持，選情一路上揚，不出意料，最終贏得過半選票，擊敗民主黨籍候選人、前路州交通暨發展局局長威爾遜(Shawn Wilson)。

第二高票的威爾森敗選後表示，已經致電給蘭德里，表達祝賀並呼籲新任州長繼續擴大醫療補助計畫、提高教師薪資，對於敗選坦承：「路州人民無論發表意見與否，都已經做出決定。」

據美聯社報導，52歲的蘭德里自2016年擔任州檢察長，力挺保守派政策不遺餘力，包括禁止為跨性別青少年提供性別鑑定醫療、實施嚴格墮胎禁令以及限制青少年閱讀「露骨色情」書籍等，甚至不惜為LGBTQ+權益、路州財政和死刑等議題，和現任州長愛德華茲(John Bel Edwards)互槓，後者因為兩屆任期屆滿無法連任，也是南方各州目前唯一的民主黨籍州長。

另外蘭德里從政前，曾在路州陸軍國民兵服役11年，擔任過警官、副警長以及律師；2011年當選路州第三選區聯邦眾議員，開啟從政生涯。

蘭德里當選後，鑑於路州平均謀殺率為全國第二，已經明確表示，首要任務就是解決犯罪問題，並誓言打擊犯罪，提高司法審判透明度，堅定支持死刑。

14日舉行的路州大選，除了已經確定的新任州長蘭德里和連任的副州長南格斯(Billy Nungesser)，還要選出檢察長、州務卿、州參議會39席與州眾議會105席，但計票結果延至11月才會揭曉。

共和黨 眾議員 民主黨

上一則

「三人行」蘇珊桑默斯 76歲癌逝

延伸閱讀

質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長

質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長
川普讚真主黨「聰明」、批以總理「沒準備」 兩黨齊譴責

川普讚真主黨「聰明」、批以總理「沒準備」 兩黨齊譴責
川普言論走偏鋒 反誹謗聯盟批：恐誘發暴力

川普言論走偏鋒 反誹謗聯盟批：恐誘發暴力
民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普

民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
社會安全局12日宣布，2024年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。(美聯社)

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

2023-10-12 11:14

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了