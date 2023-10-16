川普背書 路州檢察長蘭德里高票當選州長

川普力挺的共和黨籍路易斯安納州檢察長蘭德里(左)擊敗十多位對手，當選州長，讓共和黨在睽違八年後重新奪回路州執政權。(美聯社)

路易斯安納州14日舉行的州長選舉，共和黨 籍州檢察長蘭德里(Jeff Landry)擊敗十多位候選人，高票當選州長，讓共和黨在暌違八年後重新奪回執政權。

蘭德里在勝選演說中表示：「今天的選舉結果，證明路州人是團結的，警鐘已經響起，每個人都聽到響亮、清晰的訊號，而且自即日起，路州百姓對州政府抱有更多的期待。」

據了解，此次路州州長選舉，參選人數爆炸，共有14人角逐州長寶座，光是共和黨籍候選人就有四位。

其中蘭德里因未獲得前總統川普和聯邦眾議員 史卡利斯(Steve Scalise)等黨內重量級人士支持，選情一路上揚，不出意料，最終贏得過半選票，擊敗民主黨 籍候選人、前路州交通暨發展局局長威爾遜(Shawn Wilson)。

第二高票的威爾森敗選後表示，已經致電給蘭德里，表達祝賀並呼籲新任州長繼續擴大醫療補助計畫、提高教師薪資，對於敗選坦承：「路州人民無論發表意見與否，都已經做出決定。」

據美聯社報導，52歲的蘭德里自2016年擔任州檢察長，力挺保守派政策不遺餘力，包括禁止為跨性別青少年提供性別鑑定醫療、實施嚴格墮胎禁令以及限制青少年閱讀「露骨色情」書籍等，甚至不惜為LGBTQ+權益、路州財政和死刑等議題，和現任州長愛德華茲(John Bel Edwards)互槓，後者因為兩屆任期屆滿無法連任，也是南方各州目前唯一的民主黨籍州長。

另外蘭德里從政前，曾在路州陸軍國民兵服役11年，擔任過警官、副警長以及律師；2011年當選路州第三選區聯邦眾議員，開啟從政生涯。

蘭德里當選後，鑑於路州平均謀殺率為全國第二，已經明確表示，首要任務就是解決犯罪問題，並誓言打擊犯罪，提高司法審判透明度，堅定支持死刑。

14日舉行的路州大選，除了已經確定的新任州長蘭德里和連任的副州長南格斯(Billy Nungesser)，還要選出檢察長、州務卿、州參議會39席與州眾議會105席，但計票結果延至11月才會揭曉。