拜登密件案 特檢連兩日訪白宮

特別檢察官許景。(美聯社)

白宮發言人薩姆斯(Ian Sams)9日發表聲明說，調查拜登 總統住家及私人辦公室存放機密文件案的韓裔 特別檢察官許景(Robert K. Hur，見圖，美聯社)過去兩天訪談了拜登總統。聲明中說，拜登自願接受訪談，訪談地點在白宮，時間為8日與9日兩天期間，訪談已於9日結束。

拜登接受特別檢察官訪談的時間剛好遇到以巴衝突期間，哈瑪斯組織(Hamas)7日突襲以色列之後，拜登與國安團隊緊急開會，並與其他國家元首交換意見。知情人士說，特別檢察官訪談拜登的時間早在數周前便已敲定。

訪談拜登，透露出許景調查工作可能進入收尾階段。律師為拜登辦公室打包時，發現儲藏室櫃子裡有多份機密文件夾在其他紙張內，司法部收到通報後展開調查。這間辦公室是拜登卸任副總統之後、參選2020年總統之前使用。拜登德拉瓦州住家經過搜查，找出更多類似的機密檔案。司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年1月任命前任馬里蘭州聯邦檢察官、韓裔律師許景出任特別檢察官，領軍調查拜登總統住家及私人辦公室存放機密檔案事件。

前總統川普 遭控卸任後帶走機密文件的「密件門」案，由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查，史密斯也以擅自保留國家機密檔案、妨礙調查等聯邦重罪起訴川普。根據媒體報導，拜登團隊希望凸顯拜登面臨特別檢察官時的態度與川普截然不同，始終完全配合檢方。

相較於史密斯的調查行動，許景調查行動顯得低調許多，但許景幾乎約談與機密檔案如何打包、如何被帶走有些微關聯的所有證人，並了解拜登律師團究竟如何找到檔案。