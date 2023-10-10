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小羅勃·甘迺迪參選 兩黨憂瓜分選票

編譯尤寶琪／綜合9日電
已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪9日在費城宣布以獨立人士身分參選2024年總統。(路透)
已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪9日在費城宣布以獨立人士身分參選2024年總統。(路透)

已故前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子小羅勃·甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)9日宣布退出角逐民主黨2024年總統提名人選戰，將以第三黨身分參選；他和維權學者魏斯特(Cornel West)分別宣布以第三黨身分參選後打亂明年總統選戰，儘管當選機會渺茫，卻會瓜分兩黨候選人的選票，讓兩黨深感擔憂，尤其是曾在2016年碰上類似經驗的民主黨，更是格外憂心。

美聯社報導，綠黨候選人史坦(Jill Stein)2016年加入選戰，並在幾個關鍵州吸走了原本支持民主黨的選票，就被不少人視為川普以微弱優勢擊敗喜萊莉‧柯林頓的部分原因。

但史坦受訪時直言不諱，「美國人民一直渴望有選擇；所以，做好準備吧。我們所見的是選民的反抗，這早該發生了。」

第三方勢力崛起讓各界明確意識到，2024年總統大選將會面臨劇烈的波動和不確定性；民主和共和兩大主要政黨的可能提名人拜登和川普，都普遍不受歡迎；兩人得在美國努力應對危險政治分歧、經濟焦慮以及對華盛頓新一代領導層強烈渴望的的局勢下參選。

史坦表示，綠黨可能會在10月稍後宣布總統競選；「No Labels」計劃在春季選出總統候選人；而小羅勃·甘迺迪則是於9日中午，在費城正式宣布以獨立人士身分踏上進軍白宮之路。

雖然第三方候選人想要登上總統寶座，除了要取得各州的投票資格外，還得贏得選舉人票；上一次有獨立或第三方候選人贏得選舉人票，已是50多年前的事，更不用說獲得總統職位所需的270張選舉人票了，但民主和共和兩黨都不敢輕視第三方候選人帶來的威脅。

尤其蓋洛普民調(Gallup)最新民調顯示，63%的受訪美國成年人認為，共和黨和民主黨在代表美國人民方面都做得「很糟糕」，「需要第三個主要政黨」；這是蓋洛普民調在2003年首次提出這問題以來，獲得民眾認可最高的一次。

已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪9日在費城宣布以獨立人士身分參選202...
已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪9日在費城宣布以獨立人士身分參選2024年總統。(路透)

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