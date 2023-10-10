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民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普

記者顏伶如／綜合報導
民調顯示，共和黨選民多半認為，新選出的眾院議長應效忠前總統川普。(美聯社)
民調顯示，共和黨選民多半認為，新選出的眾院議長應效忠前總統川普。(美聯社)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)與調查機構YouGov最新公布的聯合民調，新任眾院議長是否應該效忠前總統川普共和黨選民與其他選民看法大不同。

民調指出，在共和黨受訪者當中，59%認為共和黨籍新任議長必須效忠川普，「讓美國再度偉大」(MAGA)路線共和黨受訪者裡，高達84%受訪者說新任議長要效忠川普，但在全體受訪者當中，則有超過七成認為共和黨籍新任議長應尋求與民主黨合作。

哥倫比亞廣播公司與YouGov聯合民調是在10月4日至6日之間，對全美各地2155名成年人完成調查，統計正負誤差在2.9個百分點以下。

民調結果顯示，在所有受訪者當中，71%認為新任議長應與民主黨合作，64%受訪者支持刪減聯邦預算，51%受訪者說希望看到新任共和黨籍議長勇於抗拒「讓美國再度偉大」運動。

不過，共和黨受訪者大多認為，新任議長應該遵從川普。

共和黨選民當中，59%受訪者認為新議長應效忠川普，「讓美國再度偉大」路線共和黨受訪者裡，高達84%說新任議長要效忠川普。

同樣在共和黨選民當中，58%表示願意看到新任議長跟民主黨合作，49%受訪者說希望看到新任議長加入「讓美國再度偉大」運動，在「讓美國再度偉大」路線共和黨受訪者裡，希望看到新任議長加入行列的受訪者高達85%。

統計結果指出，共和黨選民當中有72%受訪者表示，希望新任議長能彈劾拜登總統。

最新民調顯示，「讓美國再度偉大」(MAGA)路線共和黨受訪者裡，高達84%認為共...
最新民調顯示，「讓美國再度偉大」(MAGA)路線共和黨受訪者裡，高達84%認為共和黨籍眾院新任議長要效忠前總統川普。(路透)

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