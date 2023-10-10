民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普

民調顯示，共和黨選民多半認為，新選出的眾院議長應效忠前總統川普。(美聯社)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)與調查機構YouGov最新公布的聯合民調 ，新任眾院議長是否應該效忠前總統川普 ，共和黨 選民與其他選民看法大不同。

民調指出，在共和黨受訪者當中，59%認為共和黨籍新任議長必須效忠川普，「讓美國再度偉大」(MAGA)路線共和黨受訪者裡，高達84%受訪者說新任議長要效忠川普，但在全體受訪者當中，則有超過七成認為共和黨籍新任議長應尋求與民主黨合作。

哥倫比亞廣播公司與YouGov聯合民調是在10月4日至6日之間，對全美各地2155名成年人完成調查，統計正負誤差在2.9個百分點以下。

民調結果顯示，在所有受訪者當中，71%認為新任議長應與民主黨合作，64%受訪者支持刪減聯邦預算，51%受訪者說希望看到新任共和黨籍議長勇於抗拒「讓美國再度偉大」運動。

不過，共和黨受訪者大多認為，新任議長應該遵從川普。

共和黨選民當中，59%受訪者認為新議長應效忠川普，「讓美國再度偉大」路線共和黨受訪者裡，高達84%說新任議長要效忠川普。

同樣在共和黨選民當中，58%表示願意看到新任議長跟民主黨合作，49%受訪者說希望看到新任議長加入「讓美國再度偉大」運動，在「讓美國再度偉大」路線共和黨受訪者裡，希望看到新任議長加入行列的受訪者高達85%。