小羅勃甘迺迪與民主黨分道揚鑣 將獨立參選總統

已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪，將宣布退出民主黨總統初選，並以獨立人士身分參選。民主黨人士憂心此舉將衝擊拜登選情。(美聯社)

已故前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子小羅勃·甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)，將宣布退出民主黨 總統初選，並以獨立人士身分參選。紐約時報分析，甘迺迪的表態讓民主黨人士憂心忡忡，擔心民主黨選情遭到衝擊。

甘迺迪日前透過競選團隊公布影片，告訴支持者9日將在費城有「重大宣布」；他在影片中說，屆時將說明為何美國政治必須大幅革新，還透露考慮將在民主黨體制外持續參選總統之路。

甘迺迪說：「我們如何戰勝華府的既得利益？答案並不是參與腐敗當權者與既得利益者訂定的腐敗遊戲，他們都動了手腳，要讓我們都受到奴役。我們必須重新界定假設，改變美國政治習慣。」

他說，展開競選活動迄今六個月，體認到通往勝利的道路確實存在。他表示，看到更多美國人民的良善本質，就覺得通往勝利的道路更加清晰。

甘迺迪日前已透露，考慮代表第三政黨角逐2024年總統大選，不再繼續參加勝算渺茫的民主黨初選。

支持者早就紛紛為甘迺迪叫屈，批評民主黨全國委員會(DNC)初選過程完全為了配合拜登 連任。

支持甘迺迪的羅德島州州長霞飛(Lincoln Chafee)表示，民主黨初選明顯作弊，根本沒有辯論；他指出，甘迺迪不得不評估其他選項。

甘迺迪4月宣布參選總統以來，民主黨帶著緊張密切觀察，擔心任何第三黨候選人的出現，都可能吸走拜登的選票，導致前總統川普因而勝出。

69歲的甘迺迪是環保律師，也是陰謀論倡議者。甘迺迪家族與民主黨有數十年淵源，他的父親是甘迺迪總統胞弟、於1968年遭暗殺的前司法部長羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)。

宣布參選總統之後，甘迺迪獲得不少矽谷科技高層力挺，對民主、共和兩黨都感到不滿的選民以及對醫學 界、科學界建制派抱持懷疑態度的民眾紛紛支持。