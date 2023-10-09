我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

小羅勃甘迺迪與民主黨分道揚鑣 將獨立參選總統

記者顏伶如／綜合報導
已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪，將宣布退出民主黨總統初選，並以獨立人士身分參選。民主黨人士憂心此舉將衝擊拜登選情。(美聯社)
已故前總統約翰·甘迺迪的侄子小羅勃·甘迺迪，將宣布退出民主黨總統初選，並以獨立人士身分參選。民主黨人士憂心此舉將衝擊拜登選情。(美聯社)

已故前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子小羅勃·甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)，將宣布退出民主黨總統初選，並以獨立人士身分參選。紐約時報分析，甘迺迪的表態讓民主黨人士憂心忡忡，擔心民主黨選情遭到衝擊。

甘迺迪日前透過競選團隊公布影片，告訴支持者9日將在費城有「重大宣布」；他在影片中說，屆時將說明為何美國政治必須大幅革新，還透露考慮將在民主黨體制外持續參選總統之路。

甘迺迪說：「我們如何戰勝華府的既得利益？答案並不是參與腐敗當權者與既得利益者訂定的腐敗遊戲，他們都動了手腳，要讓我們都受到奴役。我們必須重新界定假設，改變美國政治習慣。」

他說，展開競選活動迄今六個月，體認到通往勝利的道路確實存在。他表示，看到更多美國人民的良善本質，就覺得通往勝利的道路更加清晰。

甘迺迪日前已透露，考慮代表第三政黨角逐2024年總統大選，不再繼續參加勝算渺茫的民主黨初選。

支持者早就紛紛為甘迺迪叫屈，批評民主黨全國委員會(DNC)初選過程完全為了配合拜登連任。

支持甘迺迪的羅德島州州長霞飛(Lincoln Chafee)表示，民主黨初選明顯作弊，根本沒有辯論；他指出，甘迺迪不得不評估其他選項。

甘迺迪4月宣布參選總統以來，民主黨帶著緊張密切觀察，擔心任何第三黨候選人的出現，都可能吸走拜登的選票，導致前總統川普因而勝出。

69歲的甘迺迪是環保律師，也是陰謀論倡議者。甘迺迪家族與民主黨有數十年淵源，他的父親是甘迺迪總統胞弟、於1968年遭暗殺的前司法部長羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)。

宣布參選總統之後，甘迺迪獲得不少矽谷科技高層力挺，對民主、共和兩黨都感到不滿的選民以及對醫學界、科學界建制派抱持懷疑態度的民眾紛紛支持。

民主黨 拜登 醫學

上一則

「大法師：信徒」首周票房奪冠 前10名4部是恐怖片

下一則

未能扭轉川普政策 邊境無證客施政成拜登最大負債

延伸閱讀

以巴開戰打亂拜登外交布局 後頭還有俄烏戰爭、中國議題

以巴開戰打亂拜登外交布局 後頭還有俄烏戰爭、中國議題
白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」
專家：川普、拜登八成機會健康完成任期

專家：川普、拜登八成機會健康完成任期
共和黨彈劾拜登 蓋茨：只是虛招

共和黨彈劾拜登 蓋茨：只是虛招

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09
前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。圖為川普4日到紐約法院聽審。(路透)

改口？ 川普：願意暫時擔任眾院議長 直到新人選產生

2023-10-05 21:55
美國第一狗「司令」9月30日現身白宮陽台，現在傳出已被送走。（路透）

愛犬把特勤人員咬到住院 拜登也保不住 美國第一狗被送走

2023-10-05 03:02

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生