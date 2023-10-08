俄烏戰爭、邊境危機、議長之爭…川普影響力達卸任高峰

前總統川普雖官司纏身，但對俄烏戰爭、邊境危機和眾院議長人選，，發言仍舊舉足輕重，紐時指其影響力達到卸任以來的高峰。（Getty Images）

據紐約時報報導，官司纏身的前總統川普 無論對俄烏戰爭或邊境危機，發言仍舊舉足輕重，就連眾院議長麥卡錫 被罷免後，仍以卸任總統之姿點名繼任人選，影響力達到卸任以來的高峰。

今年初，麥卡錫當選眾院議長後，立刻前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)拜會川普，修補雙方過去的裂痕，足以證明川普在共和黨 內無人匹敵的影響力。

當麥卡錫被罷免，共和黨人開始尋找繼任人選之際，有黨內人士力推川普擔任議長；而這位前總統也發號施令，直接點名俄亥俄州共和黨籍眾議員喬登(Jim Jordan)繼任。

任內兩度被彈劾、卸任後四次被起訴的川普，至今仍是共和黨初選支持度最高的參選人，堪稱美國政壇的異數，因為放眼美國歷史，凡是捲入弊案的總統就是下台一鞠躬，無一倖免。

耶魯大學教授布萊特(David Blight)表示：「以前總統尼克森(Nixon)為例，他對華府到底有什麼影響力？ 他上了電視，接受記者專訪，但對共和黨具有真正的影響嗎？沒有，他們只想甩開尼克森。」

但布萊特並不認為川普捲土重來是個好現象。以非洲和南美洲不斷出現的獨裁政權，以及英國克倫威爾(Oliver Cromwell)、法國拿破崙(Napoleon Bonaparte)企圖重掌政權的歷史為例，強調：「除了獨裁政權之外，我不知道還有什麼可以類比。」

至於處理邊境移民，川普任內興建邊境圍牆，嚴格禁止偷渡客入境。拜登上任改採寬容措施，但源源不絕的無證移民，引發嚴重邊境危機，連民主黨自家人都不買帳。包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)和芝加哥市長強生(Brandon Johnson)都決定甩開拜登，尋求自立救濟的解決方案。此情形更凸顯川普的存在感，保守派更加堅信川普移民政策的正確性。

另外川普高舉「美國優先」，任內力挺俄羅斯總統普亭，並多次反對聯邦撥款援助烏克蘭。外界認為，以目前川普對國會共和黨人的影響力，即使人不在橢圓辦公室，還是可能成為操控俄烏戰事的幕後人物。