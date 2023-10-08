專家：川普、拜登八成機會健康完成任期

川普(左)和拜登(右)現年分別是77和80歲，都已超過美國人平均76.4歲的預期壽命。(路透)

無論川普 或拜登 贏得明年總統大選，都將是史上最年長的美國總統當選人；他們分別是77和80歲，都超過美國人平均76.4歲的預期壽命。華爾街日報指出，儘管不少人擔心他們太老，不適合再擔任公職，但這種擔憂與當今美國老齡化現況並不相符；而且根據拜登和川普公開的健康資料，許多因素都有利他們活得更長壽。

「年齡只是數字」這句格言有其生物學上的道理。平均來看，今日美國人年老時，比昔日更健康。芝加哥伊利諾伊大學流行病學和生物統計學教授奧爾尚斯基(Jay Olshansky)說：「認為上了年紀的人都身體虛弱，且處於衰退和喪失過程中的說法，完全忽視過去二、三十年間高齡人口發生的根本轉變。」

奧爾尚斯基表示，川普較高的體重可能抵消他稍微年輕的優勢，但他估計川普和拜登至少有八成機會可以健康地完成任期；遠比選民想像的要好。他建議選民少擔心候選人年齡，多注意他們的價值觀和政策。

預期壽命通常是指出生時的預期推算。看待老年人壽命時，應更關心其同齡者的預期壽命長短。根據壽命精算(Actuaries Longevity Illustrator)，與拜登同日生、身體健康的不吸菸男性，預計明年選舉日後，還能再活9年；與川普同日生的男性可望再活11年。

影響個人餘命比上述中位數更長或更短的兩大主因是抽菸和飲酒過量；但川普和拜登都是不菸不酒的人。夏威夷大學老年醫學系教授兼研究主任威考克斯(Bradley Willcox)說，「排除這兩大殺手後，剩下的就看遺傳了。」

川普的母親活到88歲，父親活到93歲，但在晚年罹患阿茲海默症。拜登母親享壽92歲，父親享年86歲。最叫人刮目相看的是，這四人出生時的預期壽命約只有50歲。