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共和黨彈劾拜登 蓋茨：只是虛招

記者顏伶如／綜合報導
佛州聯邦眾議員蓋茨(前)在一場透過ZOOM舉行的網路募款活動上說，共和黨對拜登總統發動彈劾只是虛招。(路透)
佛州聯邦眾議員蓋茨(前)在一場透過ZOOM舉行的網路募款活動上說，共和黨對拜登總統發動彈劾只是虛招。(路透)

根據國家廣播公司(NBC)取得網路會議錄影檔，保守派要角、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)提出罷黜議長動議的數日前，在一場透過ZOOM舉行的網路募款活動上說，共和黨對拜登總統發動彈劾只是虛招。

報導指出，蓋茨與眾院極右派陣線自由黨團同僚、蒙大拿州聯邦眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)，日前都參加由前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)主持、只限受邀者參加的網路募款活動。蓋茨與羅森戴爾均對眾院的拜登彈劾調查提出質疑。

蓋茨在會中對巴農說：「我不相信我們對拜登啟動彈劾是玩真的。」蓋茨表示：「他們想要展開一場有關彈劾的『永久戰爭』(forever war)，但如同我們參與過的許多永久戰爭一樣，它將一直拖延下去，最後兩敗俱傷打成平手。」

蓋茨與羅森戴爾在網路募款活動上也接受贊助巨額選舉獻金的保守派金主提問。活動結束後幾天，蓋茨發動罷免麥卡錫(Kevin McCarthy)的動議在眾院表決通過，共和黨新任議長爭奪戰揭開序幕。

拜登彈劾案是由麥卡錫提出，力推彈劾案的眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)在麥卡錫下台後率先宣布角逐議長。

羅森戴爾在會議中說，拜登的彈劾調查與拜登次子杭特(Hunter Biden)遭到聯邦犯罪起訴有關，其實是做為「煙幕彈」，用來轉移外界可能對杭特更嚴重犯罪的檢視，例如為外國利益服務，企圖影響美國政策。

蓋茨在會中指出，無法理解對拜登啟動彈劾程序的理由，「我覺得只是為了要讓拜登再一次難堪」。

根據會議錄影檔，蓋茨對與會人士說，無意冒犯喬登或眾院監督委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)，「但如果這是玩真的，我們早就發傳票給杭特了。」柯默日前表示，已取得「堆積如山的證據」，將證明拜登濫用公職權力圖利家族事業。

拜登 彈劾 眾院

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