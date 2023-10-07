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朱利安尼欠稅55萬 佛州307萬房產遭扣押

記者顏伶如、編譯周芳苑 ／綜合報導
前紐約市長朱利安尼因欠稅50餘萬元，其位於佛州棕櫚灘的房產被國稅局依聯邦稅務留置權扣押。(美聯社)
前紐約市長朱利安尼因欠稅50餘萬元，其位於佛州棕櫚灘的房產被國稅局依聯邦稅務留置權扣押。(美聯社)

法庭文件顯示，曾任川普私人律師的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，因欠稅50餘萬元，其位於佛州棕櫚灘的房產因此被國稅局依聯邦稅務留置權扣押。

朱利安尼因一連串民刑事官司而面臨數百萬元法律訴訟費用開銷。Davidoff Hutcher & Citron律師事務所控告朱利安尼，要求他支付近年來積欠的調查和訴訟費用；該事務所聲稱，朱利安尼只支付了21萬4000元，尚積欠136萬196元。

9月1日又傳出朱利安尼積欠棕櫚灘郡政府54萬9435.26元稅款，令其財務困境雪上加霜。

朱利安尼2010年和前妻內森(Judith Nathan)以140萬元購買南湖公寓三臥住房，離婚後於2020年取得單獨所有權；最近他正試圖出售這棟房產，籌措律師費用。棕櫚灘郡房產估價師鑑定，該房產目前市值約307萬元。

朱利安尼政治顧問古德曼(Ted Goodman)說，朱利安尼已透過會計師與國稅局達成還債協議。

有線電視新聞網(CNN)此前報導，朱利安尼的親密友人一直向以前曾受朱利安尼幫助的議員、政客和金主募款 。前總統川普9月時也曾在他的貝德明斯特俱樂部(Bedminster club)舉辦每人10萬元的籌款餐會，為朱利安尼籌措律師費用。

另外一位知名挺川人物、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)5日接受多家媒體訪問時說，近幾年由於官司纏身，加上公司遭到消費者抵制，他已落得身無分文。

2020年大選過後，林德附和川普的選舉陰謀論，聲稱該是前總統的勝選結果遭民主黨人竊走，結果捲入多起誹謗訴訟。據報導，林德積欠數百萬元律師費，導致辯護律師已解除委任關係。

林德接受國家廣播公司(NBC)電話訪問時說：「我失去一切，一毛錢都沒剩。」林德表示，挨告之後開銷龐大，加上媒體充斥負面報導，已無法再申請貸款。他說：「他們不願意再讓我貸款，都是你們這些媒體害的。」他表示，由於挺身幫川普辯護，結果面臨消費者抵制。

位於明尼蘇達州明尼亞波利斯的Parker Daniels Kibort LLC律師事務所5日表示，林德與「我的枕頭」積欠律師費已好幾個月，金額達數百萬元。聲明中說，該eapolis)，專門處理訴訟官司的小型律師事務所，沒有能力繼續贊助林德打官司。

知名挺川人物、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德5日接受媒體訪...
知名挺川人物、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德5日接受媒體訪問時說，近幾年由於官司纏身，加上公司遭到消費者抵制，他已落得身無分文。(路透)

川普 貸款 國稅局

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