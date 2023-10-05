紐約時報：前眾院議長麥卡錫倒台 凸顯難控共和黨

麥卡錫在議長之途上做過太多無法兌現的承諾，也激怒共和黨極右派、民主黨及白宮，終於黯然下台，成為美國首名被罷免的眾院議長。(美聯社)

麥卡錫 3日成為史上第一位被罷免 成功的眾院議長；紐約時報認為，能言善道的他做太多承諾，於是在無法兌現時付出代價，但他的倒台也反射出共和黨 失控，就算擁有眾院多數席次，仍無法發揮這個優勢。

來源：世界新聞網

紐約時報報導，麥卡錫極不尋常地被罷免，3日令華府震動，眾院陷入混亂，也是他個人九個月動盪任期的高潮點；他在1月經過史無前例的15輪投票才拿到議長槌，結束時也前所未有，一輪投票便鞠躬下台。

這段期間，長袖善舞的麥卡錫艱險地兩度把國家由危機邊緣拉回來。但他別的動作太多、嘴巴也管不住，觸怒的不光極右派共和黨人，還有民主黨及白宮，以致關鍵時分來臨，沒人願意奔走來援。

麥卡錫也未能施展聚合的藝術，把已經深深分裂的多數黨共和黨團結起來；共和黨碰到該選正常而棄紊亂時，幾乎從未能團結在他身後。隨著共和黨基層愈加渴望叛亂、對峙，麥卡錫發現自己無法同步，這個問題，不管誰試著接他的位子，只怕都要荼毒下去。

8名共和黨人3日晚投票罷免他，麥卡錫說支持罷免的那八人亂無章法，根本不說他們是保守派，事實上也不是保守派人士、不配那個頭銜。

只是，麥卡錫做事幾乎是窩囊地服從極右派，直到他們決定罷免他那個時刻。他一再向他們退讓，才取得他們的票，當上議長，但接下來把一些他們最在意的事抽撤回來，也就是政府開支，只是那些事，經證實在府會不同黨的政府裡，根本辦不到。

一路走下來，他深深疏遠了民主黨，即便他能在最關鍵時刻，被迫依靠民主黨人，一是5月避免大災難式的國債違約，二是上周末避開政府關門。他發現自己與極右派一脈關係不穩時，便大膽地推動彈劾調查，矛頭針對美國總統拜登。他與白宮敲定開支協議，接下來食言而肥，同一時間還口稱他的所做所為，是自認為對國家有益的事。