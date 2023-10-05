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麥卡錫被罷免 華郵：共和黨眾議長 華府最沒保障工作

編譯潘勛／綜合4日電
三名共和黨籍的前眾院議長海斯特(見圖)、貝納、萊恩的政治生命都以辭議長職告終。(路透)
三名共和黨籍的前眾院議長海斯特(見圖)、貝納、萊恩的政治生命都以辭議長職告終。(路透)

華盛頓郵報報導，隨著麥卡錫3日被罷免議長職務，共和黨往拒絕權威的方向移動日益明顯，華府最沒就業安全的工作，就是共和黨眾議長。

來源：世界新聞網

麥卡錫1月為了當選眾院議長，付出慘重代價；共和黨團的極右翼曾攔著不讓他當選，勒令他做的退讓，包括賦權給他們，隨時可以罷免他。佛州選出的聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)從沒投票支持麥卡錫當議長，3日就提案讓麥卡錫黯然下台。

2019年，眾院仍由民主黨占多數，麥卡錫時任少數黨領袖，自那時起便飽嘗壓力。身為少數黨領袖，他可以加入共和黨團，炮轟掌控眾院的人。晉升議長之後，掌控權落到他身上，他試著把來自黨團的憤怒，導引往美國總統拜登，也取得一定成功。

近些年來，眾院共和黨領袖的遭遇相當一致；2006年期中選舉後，海斯特(Dennis Hastert)辭職，貝納(John Boehner)接任。共和黨2010年奪回眾院後，貝納當上眾議長；貝納試著維持對共和黨的掌控，來自茶黨背景成員的挑戰，但變得愈來愈難。

2015及2016年川普的崛起，讓敵意像更硬更利的刀鋒，砍向華府建制派；原本對在國會層級燃燒多年的憤怒，擴散到總統選舉，川普靠著反「華府泥潭」來競選，任何符合該比喻的共和黨領袖也都標靶，被共和黨基層批評的對象。

萊恩。(美聯社)
萊恩。(美聯社)

2016年，川普由共和黨初選脫穎而出，貝納下台一鞠躬；川普時代還沒降臨，眾院共和黨團就選舉萊恩(Paul Ryan)接替眾議長。但2012年出任共和黨副總統候選人的萊恩也差不多，約束不了燒向高層的基層右派怒火，也辭職離開眾院。

共和黨議長權力遭侵蝕顯而易見。自海特去職之後，民主黨只有一位議長裴洛西(Nancy Pelosi)，一幹就是連續八年，共和黨倒是出現三位議長，貝納做不到五年，萊恩三年多，麥卡錫只不到九個月。

貝納。(美聯社)
貝納。(美聯社)

共和黨 眾院 麥卡錫

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