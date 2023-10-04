國會議員奎拉華府遭劫車 拜登致電慰問

民主黨籍聯邦眾議員奎拉2日晚返家時，在華府住處附近遭三名歹徒持槍劫車。(路透)

德州民主黨 籍聯邦眾議員 奎拉(Henry Cuellar)2日晚9點半左右在華府 住處附近，遭三人持槍劫車，所幸毫髮無傷；他被搶走的車子和手機，幾小時內被找回；奎拉開玩笑說：「我最氣的是他們拿走了我的壽司」。

奎拉3日神色自若地向MSNBC有線電視網談起這場劫難時說，當晚他下車準備進入距國會約一哩遠的華府東南部海軍造船廠(Washington's Navy Yard)公寓時，「三名持槍小混混不知從哪裡冒出來」，襲擊者戴著面具，看得出來他們很年輕；他說，他當時力圖冷靜。

奎拉說：「他們說要我的車，我說『當然』，然後把鑰匙交給了他們，他們就把車開走了。國會大廈警察和都會警察在幾分鐘內趕到。」奎拉的車和手機在幾小時內被還了回來。奎拉開玩笑說：「我很感謝他們找回了我的車和手機。但我最氣的是，他們拿走了我的壽司。」

奎拉提到，華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)曾與他聯繫，稱執法部門正全力尋找犯案者。伊利諾州聯邦眾議員施奈德(Brad Schneider)表示，國會同僚都很慶幸奎利安全脫身，畢竟「情況有可能更糟」。白宮新聞秘書尚皮耶(Karine-Jean Pierre)稱，劫車事件「不可接受」，並表示拜登總統已與奎利通過話。

在華府犯罪率不斷上升之際，奎利是今年第二位在華府住處附近遭襲擊的國會議員，明尼蘇達州民主黨眾議員克萊格(Angie Craig)2月也曾在華府公寓電梯裡遇襲。克萊格當時順利脫逃，一名嫌犯後來被捕。她的辦公室表示，此事據信不是出於政治動機。

最新數據顯示，今年華府地區共發生753起劫車事件，去年同期為360起。今年因劫車被捕的113案中，三分之二涉及青少年。