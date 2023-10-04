我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

美國400富豪榜 川普身家狂縮水出局 馬斯克首富

編譯周芳苑／綜合3日電
依據富比世全美400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克以淨資產2510億元，名列全美首富。(路透)
依據富比世全美400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克以淨資產2510億元，名列全美首富。(路透)

富比世(Forbes)3日指出，前總統川普(Donald Trump)財富縮水，已從全美400大富豪排行榜出局。

川普仍稱得上億萬富翁，資產淨值26億元，低於一年前躋身榜內時的32億元；目前身價比400 強入榜門檻少3億元。

最新排行榜的全美首富是電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)，淨資產2510億元。

富比世稱，這個富豪排行榜是川普幾十年來努力不懈痴迷追捧的年度衡量標準，甚至不惜對記者撒謊，好讓自己名次提升到更高位置。

川普不僅富豪排行榜被判出局，也面臨紐約民事詐欺審判，被控嚴重高估財富和許多財產價值。

川普跌出富豪排行榜是因為資產淨值較前一年少6億元，社群媒體事業Truth Social是罪魁禍首。

Truth Social曾信誓旦旦勾勒今年用戶突破4000萬的願景，如今距年底僅剩三個月，富比世估計其註冊用戶僅650萬，是X平台（前身為推特Twitter）的1%。

富比世說，正因Truth Social面臨挑戰，其母公司估值從一年前7.3億元下調至1億元。川普所擁有的辦公大樓房地產價值也大貶1.7億元。

富比世稱，房地產縮水主要源自舊金山加州街(California Street)一處房產，該建築位於舊金山行情下跌的地區，川普該建築物價值也縮水。但川普的高爾夫產業表現仍好，高爾夫度假村收入近1.5億元，高於疫情前的1.08億元。

川普正面臨價值2.5億元的民事訴訟，他本人及川普集團其他人被控涉嫌向銀行提供財務報表、將去年財富灌水到36億元，廣泛欺詐。

川普3日在他經營的社群媒體Truth Social貼文稱，處理訴訟案的法官拿到虛假訊息，例如，其佛州俱樂部和莊園海湖莊園價值15億元，而非1800萬元。

富比世說，1982年第一次公布富比世400強排行榜時，川普與他父親在並列，但他當年名列其中並不完全合理。

富比世1990年宣布川普淨資產幾近於零，隨後掉出榜外後又重建財富，1996年重新入榜，2021年被除名，2022年川普重新入榜。

川普 富比世 社群媒體

上一則

連33次無人中… 勁球頭獎飆12億 今開獎

下一則

首例 「碟網」太空垃圾亂漂 FCC開罰15萬

延伸閱讀

川普出庭發文罵書記官「不要臉」 法官祭禁言令

川普出庭發文罵書記官「不要臉」 法官祭禁言令
川普資產只剩26億 掉出美國400強富豪榜

川普資產只剩26億 掉出美國400強富豪榜
伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了

伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了
川普誇口海湖莊園「價值18億美元」 自家集團打臉揭實價

川普誇口海湖莊園「價值18億美元」 自家集團打臉揭實價

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？