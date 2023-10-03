拜登競選2024強打「經濟牌」 自家人不埋單：悖離現狀

拜登總統自詡任內經濟政績卓越，選戰主軸強打「拜登經濟學」，但偏偏民主黨自家人都不埋單，認為拜登的經濟牌悖離現況，恐怕適得其反。(美聯社)

拜登 總統自詡任內經濟政績卓越，競選團隊強打「拜登經濟學」(Bidenomics)為2024競選主軸，偏偏連民主黨 自家人都不買帳，認為拜登的經濟牌悖離現況，擔心適得其反。

內華達州民主黨籍聯邦眾議員霍斯福德(Steven Horsford)強調：「我們妥善制定的經濟牌不單是為個人總統大位，更要為百姓著想。」第一夫人吉兒(Jill Biden)辦公室前發言人拉羅沙(Michael LaRosa)更直言：「我始終不明白，當經濟尚未完全復甦之際，怎麼會把自己的名字和經濟綁在一起。」

上個月，拜登在馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)宣揚「拜登經濟學」時強調：「歷經一段很長時間，終於第一次脫離嚴重的經濟危機，而且對勞工起了作用。」

不過根據NBC最新民調 ，只有28%國人對於經濟現況表示「非常」或「略為」滿意，創下近十年經濟滿意度最低紀錄；拜登的經濟措施則獲得37%支持，但有59%表示不認同。

NBC民調顯示，共和黨的經濟施政表現超過民主黨21個百分點達49%，創下32年來最大領先幅度；中產階級對民主黨的支持率，僅比共和黨略為高出2個百分點(36%：34%)，一反過去民主黨擁有中產階級支持的明顯優勢。

自由派經濟學者加布雷斯(James Galbraith)坦言：「無論拜登如何吹噓他的經濟政績，但國人不會因此而忽略自身陷入的生活困境。」

根據聯準會針對國內家戶財務的研究發現，除了最富裕的20%人口，一般家庭額外儲蓄幾乎用罄，如今手頭握有的現金金額遠比疫情期間更少；另外消費者無論購屋或買車，皆面臨利率上揚的難題，還有汽油價格一漲再漲，直戳消費者痛處。普通無鉛汽油平均價格每加侖3.82元，逼近一年來新高。

根據NBC民調，執政的民主黨在國會選舉方面，僅取得一個百分點的微弱優勢，顯示2024大選，選民關注的議題並非只有經濟。