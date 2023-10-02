我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

墮胎權倡議團體主席巴特勒 遞補范士丹參議員遺缺

編譯陳韻涵／綜合1日電
墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」主席巴特勒，將獲任命填補已故聯邦參議員范士丹。(美聯社)
墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」主席巴特勒，將獲任命填補已故聯邦參議員范士丹。(美聯社)

政治新聞網站Politico於1日引述消息人士說法報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)2日將任命墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)主席巴特勒(Laphonza Butler)，填補已故聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的遺缺。

紐森2021年曾承諾，范士丹卸任後，他會任命非裔女性來遞補她的席位；9月29日，范士丹在華府住家自然死亡，享壽90歲。

紐森於范士丹離世兩天內迅速選定遞補人選，且就在分裂的國會化解政府關門險境後不久。

加州州長顧問約克(Anthony York)表示，州長預定2日正式宣布任命消息，這項任命案不會影響2024年的各場選舉。

民主黨競爭者企盼遞補范士丹的職務，主要是因為3月初選、11月決選，還有特別選舉。

加州州長紐森2021年曾承諾，范士丹退休後，他會任命非裔女性來遞補她的席位，但一直避談是否已有屬意人選。如今范士丹過世，紐森要選誰接替遺缺，頓時變得既緊迫又棘手。

賀錦麗辭職擔任副總統後，參院就沒有非裔女性參議員。紐森9月曾重申仍打算任命非裔女性接替范士丹，但不想干涉已展開的2024年參院選戰，所以不會選擇已宣布角逐明年加州聯邦參議員席位的候選人。

此說形同排除宣布參選參議員的民主黨非裔聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)；現年76歲的她和支持者同表憤怒。部分人士已公開呼籲紐森改變立場。

除了芭芭拉·李，紐森最初的人選清單可能還包括：種族正義組織PolicyLink創始人布萊克韋爾(Angela Glover Blackwell)、灣區捷運董事會成員葉婷芳(Lateefah Simon)、舊金山市長布里德(London Breed)，以及加州州務卿韋伯(Shirley Weber)。

紐森 加州 非裔

上一則

合約談不攏 「凱瑟醫療」7.5萬醫療員工擬罷工3天

下一則

高院新議期 控槍與墮胎等重大案件考驗保守派大法官

延伸閱讀

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉
加州州長任命墮胎權倡議團體主席巴特勒 填補參議員范士丹遺缺

加州州長任命墮胎權倡議團體主席巴特勒 填補參議員范士丹遺缺
誰來遞補范士丹遺缺？紐森可能提名4人選浮上檯面

誰來遞補范士丹遺缺？紐森可能提名4人選浮上檯面
民調：若中生代對決 德桑提斯4個百分點險勝紐森

民調：若中生代對決 德桑提斯4個百分點險勝紐森

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元