墮胎權倡議團體主席巴特勒 遞補范士丹參議員遺缺

墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」主席巴特勒，將獲任命填補已故聯邦參議員范士丹。(美聯社)

政治新聞網站Politico於1日引述消息人士說法報導，加州 州長紐森 (Gavin Newsom)2日將任命墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)主席巴特勒(Laphonza Butler)，填補已故聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的遺缺。

紐森2021年曾承諾，范士丹卸任後，他會任命非裔 女性來遞補她的席位；9月29日，范士丹在華府住家自然死亡，享壽90歲。

紐森於范士丹離世兩天內迅速選定遞補人選，且就在分裂的國會化解政府關門險境後不久。

加州州長顧問約克(Anthony York)表示，州長預定2日正式宣布任命消息，這項任命案不會影響2024年的各場選舉。

民主黨競爭者企盼遞補范士丹的職務，主要是因為3月初選、11月決選，還有特別選舉。

加州州長紐森2021年曾承諾，范士丹退休後，他會任命非裔女性來遞補她的席位，但一直避談是否已有屬意人選。如今范士丹過世，紐森要選誰接替遺缺，頓時變得既緊迫又棘手。

賀錦麗辭職擔任副總統後，參院就沒有非裔女性參議員。紐森9月曾重申仍打算任命非裔女性接替范士丹，但不想干涉已展開的2024年參院選戰，所以不會選擇已宣布角逐明年加州聯邦參議員席位的候選人。

此說形同排除宣布參選參議員的民主黨非裔聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)；現年76歲的她和支持者同表憤怒。部分人士已公開呼籲紐森改變立場。

除了芭芭拉·李，紐森最初的人選清單可能還包括：種族正義組織PolicyLink創始人布萊克韋爾(Angela Glover Blackwell)、灣區捷運董事會成員葉婷芳(Lateefah Simon)、舊金山市長布里德(London Breed)，以及加州州務卿韋伯(Shirley Weber)。