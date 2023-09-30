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缺席初選辯論人氣不減 川普嘲諷黨內競爭對手「重傷小鳥」

中央社／加州安那罕29日綜合外電報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

前總統川普今天出席加州共和黨大會受到熱烈歡迎。他在會中除了嘲諷黨內競爭對手，也談到與加州人民切身相關的議題。

法新社報導，川普在明年總統大選的黨內候選人民調中遙遙領先，他稱黨內競爭對手、前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）為「失敗者」，並說另一名競爭對手、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）是靠他才選上州長。

現年77歲的川普日前缺席在加州錫米谷（Simi Valley）舉辦的共和黨初選辯論，他今天向安那罕（Anaheim）黨員表示：「我才是讓共和黨拿下佛州的人，不是他。」

川普說：「沒有我，他早就沒戲了。」川普在迪尚特2018年當選佛州州長前曾大力支持他。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）調查，迪尚特在黨內初選民調中位居第2、支持率僅16%，遠遠不及川普的59%。

川普說：「他們告訴我『別抨擊他，他也是共和黨人』，但我不在乎。我給了他迎頭重擊，現在他就像隻受了重傷的小鳥。」

川普有望贏得加州共和黨黨內初選，由於加州人口較多，將有助他更快獲得全國提名的機會。

川普在今天的90分鐘演說裡，特別關注每天都有數以千計人非法跨越的美墨邊境，並千篇一律地講述要廢掉在多起法律案件中追究他責任的「激進檢察官」。

他也談到加州民眾關心的問題，包括洛杉磯和舊金山爆發的遊民危機，以及水資源、綠色能源轉型等議題。

川普 加州 共和黨

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