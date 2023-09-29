今年首見 最新賭盤押注 川普2024大選勝選機率超前拜登

最新賭盤顯示，美國前總統川普（右）贏得2024年總統大選的可能性本周升到32.1%，還超越現任總統拜登（左）的30.1%，是今年來首見。（美聯社）

最新賭盤顯示，美國前總統川普 贏得2024年總統大選的可能性本周升到32.1%，還超越現任總統拜登的30.1%，是今年來首見。

民調 數據聚合網站「真清晰政治」（RealClearPolitics，RCP）追蹤的賭盤也顯示，民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）當選總統的機率被估為8%，儘管他一再排除問鼎白宮的可能性。值得注意的是，紐森的勝算比川普黨內競爭對手都來得高，例如佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）僅4.9%，前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）為3.4%。

不過，MarketWatch報導，賭盤完全猜錯去年美國期中選舉結果。專家並指出，基於多重因素，賭盤也不適合當作預測指標，因為美國政治賭盤的賭客傾向是立場偏右派的男性，而且賭盤可能被論述風向左右，也容易受不可靠的民調數字牽動。

最新賭盤顯示，川普贏得2024年美國總統大選的機率創今年新高，拜登勝算顯得稍稍下降，德桑提斯勝選機率則已大幅滑落。有些賭客甚至更看好前美國第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）。

川普賭盤機率改善的同時，他剛好連續第二次缺席共和黨 黨內初選辯論，轉而在27日晚間對密西根汽車工人演講，演說中提到參與辯論者沒一個有資格當他副總統人選。

根據真清晰政治的民調移動均值，川普在全國初選民調支持率達56.6%，儘管他今年因涉及兩樁選舉干預案、封口費案和非法持有機密文件案頻遭起訴，仍獲眾多共和黨選民力挺。

德桑提斯在全國初選民調支持率排名第二，但以14.4%遙遙落後川普；海莉以5.8%名列第三。企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前美國副總統潘斯（Mike Pence）分別以5.8%和4.2%在後面苦追。川普除外的共和黨候選人在RCP全國平均民調的支持率合計為35.9%，川普則一人獨拿56.6%。