被共和黨對手批「唐老鴨」 川普反擊：取這綽號的人不應參選總統

川普沒參加共和黨在加州舉辦的第二場黨內初選候選人辯論，而是前往密西根州柯林頓鎮「拯救」汽車工人。（美聯社）

角逐共和黨 總統提名的候選人27日晚間舉行第二場辯論，民調 中聲勢遙遙領先的前總統川普 依然缺席，幾名競爭對手開始直批川普，前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)逕引川普的名字「唐諾」(Donald)與迪士尼卡通角色唐老鴨相同，而為川普取綽號，川普開炮反擊說，取這種綽號的人不應該參選。

福斯新聞網(Fox News)28日獨家報導，川普沒參加共和黨在加州舉辦的第二場黨內初選候選人辯論，而是前往密西根州柯林頓鎮(Clinton Township)，他表示，自己27日晚間前來「拯救」汽車工人，遠比參加初選辯論重要得多。

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川普沒現身，叫其他初選對手很失望，不少人多次指名道姓，說他應該來台上為自己執政的成績辯護。

川普接受「福斯數位新聞」(Fox News Digital)專訪表示，鑒於自己在民調領先達56%，所以來處理「聯合汽車工會」(UAW)罷工案，指出拜登政府走向全電動車接下來兩年內會摧毀工人們的工作，這些事要遠重要得多。

川普面對群眾演講表示，自己若是當選，未來自動車將「美國製造」(Made in America)。

但在辯論會上，克里斯蒂挑明川普，直接瞧著攝影鏡頭講，「唐諾，我曉得你在看節目。你是忍不住的。這些事你都在躲。我就跟你說狀況了吧，你繼續這樣做，在場沒人會再叫你唐諾‧川普了。我們會叫你唐老鴨。」

川普在專訪中說，他沒看辯論，但「任何想出那個綽號的人，不應選總統」。

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