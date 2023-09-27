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哈欽森新書揭川普私下承認敗選

記者胡玉立／綜合報導
在眾院調查國會暴亂委員會聽證會上作證一舉成名的前白宮助理卡西迪‧哈欽森出版新書「夠了」，以她在聽證會上的穿著做為封面；書中並爆料川普私下承認2020年總統大選敗選。(美聯社)
在眾院調查國會暴亂委員會聽證會上作證一舉成名的前白宮助理卡西迪‧哈欽森出版新書「夠了」，以她在聽證會上的穿著做為封面；書中並爆料川普私下承認2020年總統大選敗選。(美聯社)

川普政府時期的白宮助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)出版新書「夠了」(Enough，暫譯)，有線電視新聞網(CNN)報導，雖然川普至今仍挑戰2020年大選結果，但根據新書內容，他曾私下親口承認敗選，是歷來一連串目擊者敍述川普有段時間私下承認自己輸掉大選的最新一個例證。

哈欽森指出，川普曾對當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)表示：「我不想讓人們知道我們輸了。這很尷尬。想想辦法。」

根據哈欽森書中描繪出來的川普白宮最後幾天，比她去年夏天出席國會公開聽證會時揭露的驚人證詞，還要混亂和「無法無天」。

現年27歲的哈欽森26日在接受CNN記者塔柏(Jake Tapper)採訪時表示，「我認為，川普是我們一生中、甚至可能是美國民主歷來面臨的最嚴重威脅」。

哈欽森在書中談到川普種種出人意料的猛烈抨擊和瘋狂要求，細述她當時老闆、白宮幕僚長梅杜斯如何向右翼媒體洩露機密文件並燒毀文件，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)在2021年1月6日國會大廈暴亂當天如何對她伸出鹹豬手。

哈欽森還表示，包括眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在內的多位共和黨要角，都曾私下明確說過「拜登贏得了總統選舉，川普輸了」，他們卻不願把這件事告訴國人。

哈欽森書中並提到，她曾向聯邦調查人員和喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團作證，儘管川普的任何起訴書中都沒有提到她的名字。

哈欽森在書中描述了她如何從川普執政之初一個充滿理想的國會山莊實習生，迅速崛起，到川普任職總統最後一年，成為梅杜斯不可或缺的助理。

根據哈欽森描述，川普世界幾乎就像強調「忠誠至上」的犯罪組織。2020年一次競選集會結束後，梅杜斯曾問她，「妳願為『他』擋子彈嗎？」，「他」意指川普；她試著開玩笑道：「可不可以是打到腿上？」梅杜斯回應稱，他會盡全力讓川普連任。梅杜斯還對她說：「若我能做完這份工作，並設法不讓(川普)坐牢，就算做得很好了。」

在眾院調查國會暴亂委員會聽證會上作證一舉成名的前白宮助理卡西迪‧哈欽森出版新書「...
在眾院調查國會暴亂委員會聽證會上作證一舉成名的前白宮助理卡西迪‧哈欽森出版新書「夠了」，以她在聽證會上的穿著做為封面；書中並爆料川普私下承認2020年總統大選敗選。(美聯社)

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