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法官裁定：川普灌水資產詐欺銀行

編譯潘勛／綜合26日電
紐約州檢察長詹樂霞控告前總統川普詐欺、為其貸款及保險爭取有利條件一案，在法官最新的裁定已取得重大勝利。(路透)
紐約州檢察長詹樂霞控告前總統川普詐欺、為其貸款及保險爭取有利條件一案，在法官最新的裁定已取得重大勝利。(路透)

紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)26日裁決，前總統川普多年來一直大幅灌水其資產，欺騙銀行、保險公司等機構，讓控方、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)取得重大勝利；法官尚未決定處罰川普的金額，但本判決已讓詹樂霞尋求的最大處罰之一，即吊銷川普某些紐約房地產的營利事業登記證，取得成功。

紐約時報報導，恩格隆法官的裁決，效力上等於判定，詹樂霞控告川普詐欺、為其貸款及保險爭取有利條件一案，毋庸再審；法官在判決書寫道，呈堂證據「明顯指出詐欺式的估價，而被告用來做生意」。

裁決勢必重大影響川普家族生意。雖不致於解散川普的整個公司，但川普對曼哈頓下城、華爾街40號的旗艦商用房地產、威徹斯特郡(Westchester County)的家族房地產，便不再有控制力，其他紐約州的房地產包括曼哈頓城中的川普大廈(Trump Tower)可能也一樣。

恩格隆法官的裁決，讓本案在法院要聽審的範圍大幅縮小，另認定詹樂霞的民事訴訟，其核心主張有效，對川普實為重大打擊；川普的律師團一直試圖說服法官，要法官駁回對川普的許多指控。

法官在判決書中對川普一方的辯詞嚴厲批駁，指出川普及其他被告只要符合做生意需求，竟罔顧現實，「在被告的世界裡，有租金管制的公寓與無管制者同值、有管制的土地與無管制者同；也就是管制竟憑空消失。那是臆想世界，並非真實世界」。

法官另對川普律師團開罰，各罰7500元；他此前已警告說，川普律師團的主張，幾近瑣屑無關，還再重彈實「站不住腳」。

川普還有機會拖延審判，甚至毀棄全案；川普已控告恩格隆法官本人。但是，假如上訴法院的判決對川普不利，川普就得在法院，對本案其他部分作抗辯。

詹樂霞2019年3月起偵辦川普，2022年9月提起訴訟，指控川普在提呈自己公寓大廈、飯店及高爾夫球俱樂部等資產時，犯下嚴重詐欺，把掛自己名字的房地產還有海湖莊園的價值，都膨脹好幾倍。

川普 房地產 紐約州

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