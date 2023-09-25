眾院共和黨再提短期支出法案 盼化解政府關門危機

聯邦政府面臨關門危機，眾院議長麥卡錫和盟友懇求全體共和黨人合作，捐棄極右派戰術，共同致力支持保守派政府預算法案，以避免政府停擺。（美聯社）

本會計年度將於30日結束，下年度預算案尚未通過，聯邦政府面臨大範圍關門危機。眾院共和黨 人正另闢蹊徑，打算制定只供14到60天的短期支出法案，眾院議長麥卡錫 的盟友懇求全體共和黨合作，捐棄極右派戰術，共同致力支持保守派的政府預算法案，以避免政府停擺。

美聯社24日報導，目前眾院亂成一團，麥卡錫與盟友奮力想掌控全局；無論是公開露面還是私下電話溝通，他們一致向幾位負隅頑抗的右派同事拜託，別再進一步岔斷，畢竟眾院已陷入停滯；希望他們支持麥卡錫的最新計畫，趕在30日以前通過，避免讓聯邦政府關門。

修改後的內容將包括暫時削減國內支出27%，遠高於早先的8%，以及眾院版移民與邊境安全法案，另設立債務委員會研究削減福利開支。

共和黨先前提出一項為期31天的權宜支出方案，包括削減國內支出與較保守的邊境法案，但遭極右派人士反對。

共和黨眾議員葛瑞夫斯(Garrett Graves)形容頑抗者若是認為，沒必要祭出臨時措施，還來得及完成明年度預算法案，「絕對在做夢」。

但保守派頑抗分子之一的羅森戴爾(Matt Rosendale)路過麥卡錫盟友在國會山莊召開的記者會現場時，卻向記者們表示，自己立場堅定。被問到他是否擔心政府可能關門，他回答說，「日子照樣過」。

因為正值周末，國會大廈幾乎空無一人；眾院陷入停滯，白宮已指示聯邦機構開始準備可能關門。

即使麥卡錫能說服黨內支持通過，這項提案可能也過不了參院。參院也正在制定自己版本的短期支出法案，最快可能在26日公布。

眾院26日恢復開議，審議國務院、農業部、國土安全部和國防部的年度預算法案，要在30日晚間之前通過短期開支法案的時間緊迫。

拜登總統譴責說，「一小群極端共和黨人」威脅要讓政府關門，而「全體國人都得為此付出代價」、「政府若是關門，意味美軍就得沒領薪水卻仍繼續工作」、「政府關門勢將衝擊從糧食安全、癌症研究，到兒童啟蒙教育等一切施政。提供資金給政府，是國會最基本的責任之一。現在該是共和黨開始幹活的時候了。」