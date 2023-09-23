哪裡也不去…參議員梅南德茲與妻涉貪遭訴 悍拒同黨呼籲辭職

美國新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（右）與妻子娜汀（左）22日因收賄罪名遭到起訴，但他悍然拒絕了越來越多同黨同志要求他辭職的呼聲，更稱「我哪裡也不去」。資料照片。（美聯社）

新澤西州民主黨 籍聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）與妻子娜汀（Nadine Menendez）22日均被聯邦大陪審團以收賄罪名起訴，卻悍然拒絕了越來越多同黨同志要求他辭職的呼聲，更稱「我哪裡也不去」。

根據報導，包括新澤西州州長墨菲（Phil Murphy），超過6位知名的新州選出的民主黨政治人物已經呼籲梅南德茲辭職。但他在晚間一份聲明指出，「直到被證明有罪之前，相信正義的人都相信無罪。我打算繼續為新澤西州的人民奮鬥，就像我在過去五十年所取得的成功一樣，這就是這些同一批領導人一直稱讚的相同成功紀錄」。

梅南德茲還在聲明表示，「我沒有忘記，有些人是多麼迅速爭相評判一名拉丁裔，並且要把他從他的位子推下去，我哪裡也不去」。

根據稍早新聞，聯邦檢察官指控梅南德茲夫妻從2018年起收受「數十萬美元」的賄賂，利用他身為聯邦參議員的職權，協助三名商人跟埃及政府圖利，拿到的財物有現金、黃金、豪車、代繳房貸、為工資報假帳等等。

國會山莊網站指出，聯邦調查局（FBI）在2022年的一次突擊搜查中，自梅南德茲住家抄出了近50萬美元的現金與超過10萬美元的黃金，據稱是行賄的款項。儘管當天稍晚按規定暫時卸下美國參議院 外交委員會主席，但他仍否認檢方的指控，稱此為「抹黑行動」。

梅南德茲不僅是參議院外交委員會主席，也是參議院台灣連線的共同主席，尚不清楚將由誰代理外交委員會主席，以及梅南德茲被起訴是否影響台灣連線共同主席。