首見 聯邦將設防範槍枝暴力辦公室 拜登預定22日宣布

拜登總統22日將宣布成立聯邦政府第一個防範槍枝暴力辦公室。圖為拜登今年6月16日出席在康乃狄克州舉行的全國更安全社區峰會上發表演說，重申槍枝安全的重要性。(美聯社)

拜登 總統預定22日宣布史無前例地成立聯邦防範槍枝暴力辦公室，滿足槍枝安全倡議人士的關鍵訴求，後者遊說議員的行動目前在國會卡關。

華盛頓郵報引述消息人士說法報導，拜登資深幕僚史黛芬‧費德曼(Stefanie Feldman)將領導這個新單位，研究槍枝政策逾十年的她先前任職於白宮 國內政策會議(Domestic Policy Council)。

此外，社區正義行動基金(Community Justice Action Fund)執行主任傑克森(Greg Jackson)，以及反槍枝暴力團體「社區槍枝安全」(Everytown Gun Safety)的聯邦政府事務部資深主任威爾科克斯(Rob Wilcox)，都將在新成立的辦公室擔任要職。

拜登當選以來，槍枝團體便呼籲當局採取行動，倡議人士則希望拜登回應無解的攻擊性武器與全面背景查核問題。

倡議人士表示，聯邦防範槍枝暴力辦公室將協助政府在各聯邦部門統一槍枝政策，並允許副總統賀錦麗展現領導風範。

拜登就任以來，採取一系列行政措施並協助社區遏止槍枝暴力。

2022年德州烏瓦德(Uvalde)學區槍擊案及紐約水牛城槍案過後，白宮已與朝野合作，通過30年來第一條槍枝法律；拜登去年6月簽署法案生效，強化年輕人購槍的背景查核，實施紅旗法，並禁止有家暴 傾向者持有槍枝。

新法上路後，參院去年7月12日終於同意聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF)局長戴托巴赫(Steven Dettelbach)的提名案，ATF局長自2015年懸缺至2022年。

當局設法遏止槍枝暴力，但非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)數據顯示，全美今年以來已發生504起涉及4人(或以上)受害者傷亡的大規模槍案(mass shooting)。

來源：世界新聞網