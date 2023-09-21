參議員圖博維爾杯葛失效… 3將領任命案 參院強行表決通過

參院多數黨領袖舒默20日採取行動，讓參院強行表決三名高層將領任命案。(美聯社)

參院 多數黨領袖、紐約州民主黨聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)20日採取行動，讓參院強行表決三名高層將領任命案；確認由空軍參謀長布朗(Charles Brown)擔任參謀首長聯席會議主席、陸戰隊上將史密斯(Eric Smith)和陸軍上將喬治(Randy George)擔任各自軍種的參謀長。

此前，阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)為抗議五角大廈 提供女性官兵墮胎 假及車馬費補助等政策，自今年2月以來，持續杯葛數百件軍方人事案；其中包括這三名高層將領人事案在內。舒默因為擔心被人視為向圖博維爾屈服，之前一直不願對個別提名案強行表決。

面對三名高層將領任命案獲參院強行表決，圖博維爾向媒體表示，他不會反對快速批准這三項人事案，但他也不會放棄推動廢除墮胎政策，「我一定要讓他們明白我不會屈服，他們必須做正確的事，取消該政策。」

舒默20日在參院說：「參院將以壓倒性多數投票確認，讓這三名可敬的將領最終就任其職位。圖博維爾厭惡的墮胎政策將繼續存在，他將一事無成。」

舒默有權提出並強制對每一項晉升進行表決，但如果對數百個懸而未決的晉升案都採取相同作法，將占用參院大量發言時間；舒默顯然不想這麼做。目前尚不清楚他是否會嘗試繼續進行此類表決。