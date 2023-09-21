我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

參議員圖博維爾杯葛失效… 3將領任命案 參院強行表決通過

記者胡玉立／綜合報導
參院多數黨領袖舒默20日採取行動，讓參院強行表決三名高層將領任命案。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默20日採取行動，讓參院強行表決三名高層將領任命案。(美聯社)

參院多數黨領袖、紐約州民主黨聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)20日採取行動，讓參院強行表決三名高層將領任命案；確認由空軍參謀長布朗(Charles Brown)擔任參謀首長聯席會議主席、陸戰隊上將史密斯(Eric Smith)和陸軍上將喬治(Randy George)擔任各自軍種的參謀長。

此前，阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)為抗議五角大廈提供女性官兵墮胎假及車馬費補助等政策，自今年2月以來，持續杯葛數百件軍方人事案；其中包括這三名高層將領人事案在內。舒默因為擔心被人視為向圖博維爾屈服，之前一直不願對個別提名案強行表決。

面對三名高層將領任命案獲參院強行表決，圖博維爾向媒體表示，他不會反對快速批准這三項人事案，但他也不會放棄推動廢除墮胎政策，「我一定要讓他們明白我不會屈服，他們必須做正確的事，取消該政策。」

舒默20日在參院說：「參院將以壓倒性多數投票確認，讓這三名可敬的將領最終就任其職位。圖博維爾厭惡的墮胎政策將繼續存在，他將一事無成。」

舒默有權提出並強制對每一項晉升進行表決，但如果對數百個懸而未決的晉升案都採取相同作法，將占用參院大量發言時間；舒默顯然不想這麼做。目前尚不清楚他是否會嘗試繼續進行此類表決。

五角大廈是在最高法院去年推翻羅訴韋德案、翻轉婦女墮胎合法權利之後，制定新政策並在今年3月生效；新政策旨在提供需要墮胎或生育服務的軍人休假和旅費報銷。五角大廈的理由是，這項新政策是讓部隊無論駐紮在何處，軍人都能平等獲得此類護理。

聯邦參議員圖博維爾為抗議五角大廈提供女性官兵墮胎假及車馬費補助等政策，自2月以來...
聯邦參議員圖博維爾為抗議五角大廈提供女性官兵墮胎假及車馬費補助等政策，自2月以來持續阻撓數百件軍方人事案。(路透)

參院 墮胎 五角大廈

上一則

北卡男跟著谷歌地圖開車…直衝「早已倒塌」大橋慘送命

下一則

首見 聯邦將設防範槍枝暴力辦公室 拜登預定22日宣布

延伸閱讀

參院通過人事案 布朗成為美國第2位非裔參聯會主席

參院通過人事案 布朗成為美國第2位非裔參聯會主席
藍莓夜（一）

藍莓夜（一）
民主黨內分裂…高層挺拜登連任 但多數基層盼換人選

民主黨內分裂…高層挺拜登連任 但多數基層盼換人選
舒默10月率跨黨議員訪中日韓 眾院羅康納另組團訪北京

舒默10月率跨黨議員訪中日韓 眾院羅康納另組團訪北京

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解