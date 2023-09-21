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未配合健康調查… 96歲聯邦法官紐曼 1年禁接新案

記者胡玉立／綜合報導
高齡96歲的終身職法官寶琳‧紐曼。(Getty Images)
高齡96歲的終身職法官寶琳‧紐曼。(Getty Images)

聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)20日宣布暫停高齡96歲的終身職法官寶琳‧紐曼(Pauline Newman)審理新案件的資格。該法院法官委員會表示，紐曼未能配合有關她健康狀況的調查，禁止她在至少一年內或在她接受法院下令的體檢之前，審理新案件。

有關紐曼心智能力能否勝任法官職責的內部爭議與公開衝突，對聯邦司法機構來說，極不尋常。紐曼援引兩名醫生意見為自己的健康狀況辯護，並向華府另一家法院提訴，要求轉移或停止調查。

位於華府的聯邦巡迴上訴法院法官委員會20日一致表示，「我們敏銳地意識到，這並非紐曼法官堪稱典範的傳奇職業生涯的合適高峰。但當本法院法官不再能履行司法職責時，別無選擇。」

紐曼的律師多林（Greg Dolin）表示，紐曼法官將對該命令提出質疑，並繼續在法庭上堅持她的主張。紐曼的律師長期以來一直主張紐曼的法院不應主持與其能力相關的調查；他們表示，「調查她健康狀況的委員會只對一件事感興趣，那就是透過行使原始權力，讓紐曼遠離法官職位。」

紐曼在專利法領域備受尊敬，也是著名的異議者；她1984年被雷根總統任命為聯邦巡迴法院法官，也是美國最年長的在職聯邦法官。

紐曼的案件無疑引發有關美國聯邦司法機構日益「老化」的敏感問題。該機構成員被任命為終身法官，可以被彈劾，但不能被迫退休

聯邦巡迴法院首席法官金柏莉‧摩爾(Kimberly Moore)今年4月以紐曼表現出認知和身體損傷的跡象、且拒絕配合心理健康狀況調查為由，下令要求她退休；紐曼以憲法未規定終身職法官退休年齡為由，拒絕退休，並反告同事違憲；其他法官則控告她行為不檢，不再能履行職務。

聯邦巡迴上訴法院20日暫停高齡96歲的終身職法官寶琳‧紐曼審理新案件的資格。(美...
聯邦巡迴上訴法院20日暫停高齡96歲的終身職法官寶琳‧紐曼審理新案件的資格。(美聯社)

退休 華府 彈劾

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