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川普指佛州禁懷孕六周墮胎「大錯特錯」 引起共和黨內反彈

記者張聲肇／綜合報導
共和黨2024年總統參選人支持度分據一、二的前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)又因墮胎議題的立場不同互槓。(美聯社)
共和黨2024年總統參選人支持度分據一、二的前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)又因墮胎議題的立場不同互槓。(美聯社)

前總統川普在17日播出的媒體專訪中不但不挺共和黨「全國限制墮胎」政策，還稱佛州禁懷孕六周墮胎「大錯特錯」，引起黨內反彈。

他在國家廣播公司(NBC)「會見媒體」(Meet the Press) 節目中，不斷閃避是否同意聯邦政府禁止墮胎的問題，說由各州自行決定即可，或透過聯邦舉措全國禁止也可，但「從法律觀點，我認為最好還是」在州政府層級處理。

被問到佛州州長德桑提斯簽署禁止懷孕六周以上婦女墮胎的法律，有何意見時，川普說，「我認為他做了件可怕的事，錯得可怕。」

目前為止，川普的民調支持率在共和黨內遙遙領先，有時候還斥責共和黨內影響力巨大的反墮胎派；如今，他公然斥責民調居次的德桑提斯，無異給外界攻擊自己的火藥。

德桑提斯的競選總部發言人葛瑞芬(Bryan Griffin)立刻在X社媒(前為推特)上反擊說，「你們想討好民主黨的話，川普是佳人選，如果想2024年打敗民主黨的話，德桑提斯是唯一選擇。」

德桑提斯陣營另一發言人羅密歐(Andrew Romeo)也趁機向媒體大肆分發黨內保守派批評川普的發言，順便調侃川普「不斷和民主黨妥協」。

羅密歐說，「全國的共和黨人都知道，德桑提斯永不退縮。」

全國最大反墮胎團體Susan B. Anthony Pro-Life America也很快就發布聲明，說懷孕15周不得墮胎應該是聯邦法律，不應再寬鬆了；該社團會長丹能菲爾瑟(Marjorie Dannenfelser)說，「此刻美國需要提倡人權的人，專心致力拯救兒童生命的人，替窮困母親著想的人，每一位(總統)候選人都應講清楚自己打算怎麼做到這幾點。」

川普從政治或選票立場考量最高法院將墮胎權「下放」州政府的歷史性裁決，說共和黨主政州墮胎權限制太嚴，是2022期中選舉失利原因，要共和黨候選人說明清楚對墮胎問題的立場。

墮胎 川普 共和黨

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