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稅務調查細節遭曝光 杭特拜登怒告國稅局

記者顏伶如／綜合報導
杭特‧拜登。(路透)
杭特‧拜登。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)以吹哨者對國會、媒體公布稅務調查細節侵害隱私為由，18日興訟控告國稅局(IRS)；這起民事訴訟被分配由前總統川普任命的華府特區聯邦區域法院法官凱利(Timothy Kelly)審理。

杭特‧拜登律師團在長達27頁的訴狀中說，杭特‧拜登稅務與生意往來遭調查，根據聯邦法律應予保密，但國稅局探員夏普利(Gary Shapley)、塞格勒(Joseph Ziegler)卻將調查細節對外公布。

訴狀寫道：「杭特‧拜登身為總統兒子，並沒有比其他美國公民的權利多一些或少一些，任何政府機構或政府人員都不應恣意侵犯他的權利，只因為他的身份關係。」

國稅局並未對訴訟發表評論。

夏普利、塞格勒先前曾說，司法部官員拖延、干預有關杭特‧拜登的調查，因此透過適當的內部管道向上級反映疑慮，向國會提供消息則完全合法。

夏普利透過律師團隊發表聲明指出，訴訟是拜登家族律師團又一次無謂的抹黑，「企圖轉移民眾對杭特‧拜登官司問題的注意，還想恫嚇目前與未來的吹哨者」。

塞格勒律師瑟爾畢(Dean Zerbe)則說，塞勒勒會持續針對司法部為杭特‧拜登提供特殊待遇說出真相；杭特‧拜登提告是為了轉移注意，因為證據越來越多，證實兩名國稅局吹哨者證詞為真。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)12日宣布針對拜登家族生意往來對拜登啟動彈劾調查。

杭特‧拜登 國稅局 夏普

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